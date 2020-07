B1 des FV Olympia tritt gegen die SpVgg Unterhaching an

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison hat am vergangenen Samstag mit der SpVgg Unterhaching ein echter Hochkaräter auf die B1 des FV Olympia gewartet. Während die Olympianer in der Verbandsstaffel antreten, gehört die SpVgg Unterhaching zu den vierzehn Vereinen in der Bundesliga Süd/Südwest, wo sie bei Abbruch der Saison auf Rang acht rangierte.

Die Laupheimer starteten gegen den Favoriten gut in die Partie. Einzig in der 11. Spielminute zeigten sich die Olympianer unaufmerksam, was der Bundesligist zum Führungstreffer nutzte. Gegen Ende der ersten Halbzeit ließen die Kräfte der Olympianer sichtbar nach. Mit einem achtbaren 0:1-Rückstand ging es in die Kabinen.

In der Halbzeit stellten die Hachinger taktisch um, was sich sofort bezahlt machte. Von Anpfiff an hatten die Laupheimer große Schwierigkeiten, das hohe Tempo der Gäste mitzugehen. Drei Minuten nach Wiederbeginn köpfte ein Hachinger den Ball im Anschluss an eine Ecke recht unbedrängt zum 2:0 in die Maschen, drei Minuten später erhöhten die Gäste nach einem Durcheinander im Laupheimer Strafraum auf 3:0. Die Partie endete schließlich 9:0.