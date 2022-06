B-Junioren des SV Sulmetingen gewinnen den Bezirkspokal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die ganz in Gelb spielenden Kicker aus Sulmetingen konnten sich am Samstag, den 25. Juni gegen die Spielgemeinschaft Birkenhard-Warthausen-Schemmerhofen-Alberweiler im Bezirkspokalfinale mit 2:1 durchsetzen.

Bei schönstem Wetter steuerten bereits früh morgens die verantwortlichen Trainer Sauter, Stumpp und Häfele ihr Team nach Ochsenhausen, um am dortigen Finalspieltag das Eröffnungsspiel zu bestreiten. Pünktlich um 11 Uhr pfiff Schiedsrichter Schunk das Spiel an. Nach einem nervösen Beginn konnten die Sulmetinger sich stabilisieren und übten Druck auf die SGM-Abwehr aus. In der 26. Minute war es dann soweit; Oskar Ehe brachte mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter zum ersten Mal die vielen angereisten Fans und Mitspieler zum Torjubel. Danach konnten sich mehrere Torchancen herausgespielt werden, die allerdings bis zur Pause nicht mehr von Erfolg gekrönt wurden. Kapitän Ben Fischer führte sein Team in der zweiten Hälfte ruhig und besonnen auf dem Feld, so dass es wiederum Oskar Ehe in der 49. Minute war, der den gegnerischen Keeper überwinden konnte. Die 2:0-Führung brachte den Rißtälern Sicherheit und so konnten sich weitere Chancen herausgespielt werden, die aber schlussendlich nicht belohnt wurden.

Nach einer Torspielerabwehr von Christian Schick an die Latte konnte in der 76. Minute Birkenhards Henle zum 2:1 abstauben und läutete damit die Schlussphase in diesem spannenden Spiel ein. Die sicher stehenden Sulmetinger konnten bis zum ersehnten Abpfiff das Spiel kontrollieren, so dass der Jubel keine Grenzen kannte.

Diese geschlossene Mannschaftsleistung zählt umso mehr, da sich doch eine eingeschworene Truppe gegen eine große Spielgemeinschaft durchsetzen konnte, in der man in der Verbandsrunde noch unterlegen war.