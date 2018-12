B 30: Pkw kracht in Leitplanke

Kein guter Start in den Nikolaus-Tag: Kurz nach 7 Uhr ist am Donnerstagvormittag ein Pkw auf der Bundesstraße 30 in Höhe Ausfahrt Laupheim-Mitte in Fahrtrichtung Ulm in die Leitplanke gekracht.

Wie die Pressestelle der Polizei auf Anfrage der SZ mitteilt, ging gegen 7.15 Uhr die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der B 30 ein. Dort war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein VW Golf in die Leitplanke gekracht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Straße ist nicht gesperrt, jedoch sollte man auf dem Streckenabschnitt vorsichtig fahren, da der verunfallte Wagen nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Außerdem muss die Fahrbahn gereinigt werden, sodass es (Stand 8.15 Uhr), auch aufgrund des Berufsverkehrs, zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.