Die Coronakrise spitzt sich zu, die Zahl der Infizierten und Verdachtsfälle im Land steigt sprunghaft. Dennoch halten sich manche Menschen nicht an die Empfehlung der Behörden und Mediziner und ignorieren das Versammlungsverbot, das auch für Treffen in Vereinen und sonstigen Freizeiteinrichtungen gilt.

Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer hat sich an die „Schwäbische Zeitung“ gewandt und möchte einen Appell an seine Bevölkerung richten. SZ-Volontär Christian Reichl hat mit ihm gesprochen.

Es ist absehbar, dass die Zahl der Infizierten auch in der Gemeinde explodiert. Robert Hochdorfer

Wie sieht die aktuelle Lage in Mietingen aus?

Wir haben in Mietingen bereits vier Infizierte. Außerdem mussten wir innerhalb der letzten beiden Tage 39 Menschen auf Anordnung des Gesundheitsamts in Quarantäne schicken. Die Ärzte sind davon überzeugt, dass die Ansteckung weiter um sich gegriffen hat. Es ist absehbar, dass die Zahl der Infizierten auch in der Gemeinde explodiert.

Werden die Versammlungsverbote von der Bevölkerung eingehalten, was ist Ihr Eindruck?

Das Versammlungsverbot ist noch nicht überall angekommen – einige halten sich einfach nicht daran. Mein Appell an die Bevölkerung: Jeder muss die Situation ernst nehmen, weil es sich abzeichnet, dass sonst die Krankenhäuser in den nächsten Wochen an ihre Grenze kommen werden. Die Zahl der Infizierten steigt schlagartig. Deshalb: Die Leute sollen daheim bleiben, das ist eine dringende Empfehlung. Das habe ich auch an unseren Gemeinderat und an die Vereine so kommuniziert und sie gebeten, das in die Bevölkerung hineinzutragen. Die Gewerbebetriebe halten sich aus meiner Sicht bereits an die Spielregeln.

Auch in Mietingen haben Corona-Partys in Buden und andere Versammlungen stattgefunden. Robert Hochdorfer

In den letzten Tagen wurde viel über sogenannte „Corona-Partys“ diskutiert. Wie ist die Situation in Ihrer Gemeinde?

Wir haben den Eindruck, dass gerade jüngere Menschen und Jugendliche ihre freie Zeit nun dazu nutzen, sich zu treffen, teilweise werden Partys veranstaltet. Auch in Mietingen haben Corona-Partys in Buden und andere Versammlungen stattgefunden. Ein solches Handeln ist kontraproduktiv, weil es die Krankheit schnell weiterverbreitet. Neben anderen Quellen, haben bei uns Skifahrer aus Ischgl das Virus unwissentlich eingeschleppt.

Wenn sich nun Kinder und Jugendliche verabreden, sich womöglich in Buden treffen, dann wird die Ausbreitung beschleunigt. Sich verabreden, das geht in der momentanen Lage einfach nicht mehr. Deshalb appelliere ich auch an die Jugendlichen, das Versammlungsverbot einzuhalten. Wir sehen uns sonst gezwungen, härtere Maßnahmen anzuwenden. Mein Appell gilt auch den Eltern: Bitte verbieten Sie Ihren Kindern die Teilnahme an Treffen und Partys. Wir haben sonst in Kürze wirklich ein ernstes Problem.

Gibt es eine Möglichkeit, das Versammlungsverbot ordnungsrechtlich durchzusetzen?

Rechtlich haben wir die Gegebenheit, dass jede Versammlung verboten ist – ich möchte auch deutlich machen: Das Infektionsschutzgesetz sieht Geldstrafen und in gewissen Fällen sogar Haftstrafen bis zu fünf Jahren vor. Wer gegen das Versammlungsverbot verstößt, der begeht eine Straftat, außerdem verhält er sich unsozial. Ich würde das nicht so drastisch betonen, wenn mich eine Ärztin nicht darauf hingewiesen hätte, dass die Situation völlig aus dem Ruder läuft. Wir werden zur Not die Polizei einschalten und Verstöße zur Anzeige bringen.

Wen es in Mietingen bereits hart trifft, das sind die Vereine, die auch auf ihre Veranstaltungen verzichten müssen. Robert Hochdorfer

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf den Arbeitsalltag der Mietinger? Zeichnen sich bereits wirtschaftliche Folgen ab?

In unseren Betrieben haben wir die Situation, dass dort, wo sich nicht viele Menschen gemeinsam in einem Raum aufhalten müssen, weitergearbeitet wird. Es gibt momentan keine Ausgangssperre und die Arbeit muss auch weitergehen. Viele, die die Möglichkeit haben, sind mittlerweile im Home-Office. Über wirtschaftliche Schäden habe ich noch keine Rückmeldung bekommen, in einzelnen Branchen könnte ich mir vorstellen, dass es zu Problemen kommen kann. Wen es in Mietingen bereits hart trifft, das sind die Vereine, die auch auf ihre Veranstaltungen verzichten müssen.