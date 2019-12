Azubis der Stadt spenden Erlös aus Weihnachtsfeier für Rollifanten

Auch in diesem Jahr haben die Auszubildenden der Stadt Laupheim die Weihnachtsfeier genutzt, um etwas Gutes zu tun. So wurden die Einnahmen aus dem Kuchen- und Getränkeverkauf bei der Veranstaltung an die Rollifanten, die Rollstuhlgruppe des TSV Laupheim, gespendet.

Gruppenleiterin Helga Held nahm zusammen mit Mitgliedern der Rollifanten den Scheck in Höhe von 300 Euro entgegen. Bei den Rollifanten können sich Kinder, Jugendliche und junggebliebene Erwachsene, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, sportlich betätigen. Doch auch Menschen ohne Behinderung können gerne bei den Rollifanten mitmachen.

Oberbürgermeister Gerold Rechle freut sich über das Engagement der städtischen Auszubildenden: „Es ist schön, wie viel Verantwortung die Auszubildenden übernehmen. So gestalten sie jährlich die Weihnachtsfeier und zeigen durch die Spenden ihr soziales Engagement.“ Die Einnahmen kommen jedes Jahr unterschiedlichen sozialen Einrichtungen zu Gute. In der Vergangenheit wurden die Einnahmen aus der Weihnachtsfeier unter anderem an das Seniorenzentrum, den Kinderschutzbund oder die Aktion Hoffnung gespendet.