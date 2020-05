AWO warnt: Gegenstände nicht vor der Tür abstellen

Da die AWO, wie auch andere Institutionen während Corona, geschlossen hat, können keine Sachen für den AWO-Laden abgegeben werden. Darauf weist die Institution in einer Pressemitteilung hin.

Leider sei es nun mehrfach hintereinander passiert, dass Menschen Gegenstände abgegeben haben, indem sie sie einfach vor der Tür stehen ließen. Das hinterlasse einen schändlichen Eindruck, heißt es in der Meldung, und werde so nicht geduldet. Die AWO weißt deshalb darauf hin, dass die Abgabe von Gegenständen nur während der Öffnungszeiten und nach Rücksprache der freiwilligen Mitarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt vor Ort sind, möglich ist. Da das AWO-Stüble noch nicht geöffnet hat, bittet AWO, sich mit Günther Neuer unter der Telefonnummer 01520/8317684 in Verbindung zu setzen.