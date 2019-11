Autorenlesung zum Jubiläumskochbuch

In einer Autorenlesung am Mittwoch, 13. November, präsentieren Anja Kislich und Sabine Zolper das Jubiläumskochbuch „Heimatliebe Laupheim“. Beginn ist um 18.30 Uhr im VHS-Haus in der Bahnhofsstraße.

Die Veranstalter begeben sich mit den Teilnehmern auf eine kulinarische Zeitreise vom 17. Jahrhundert bis in die Küchen kreativer Gourmetköche der Gegenwart – eine Reise, auf die sich Zolper und Kislich anlässlich des Stadtjubiläums begeben haben. Außerdem geben sie Einblicke in die umfangreiche Entstehungsgeschichte des Kochbuchs. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS Laupheim unter Telefon 07392/ 150130.