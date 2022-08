Autogewinn beim VR-Gewinnsparen geht nach Orsenhausen

Riesige Freude bei Klara Grimm aus Orsenhausen. Bei der landesweiten Sonderziehung des VR-Gewinnsparens im April gewann sie einer der Hauptgewinne: ein Audi A3 Sportback. Die glückliche Gewinnerin konnte bei der Übergabe nicht dabei sein. Dafür nahm ihr Enkel Yannick Grimm das gewonnene Fahrzeug bei einer zentralen Übergabeveranstaltung Mitte Juli im Audi-Forum in Neckarsulm entgegen. Das teilt die VR-Bank Laupheim-Illertal in einem Bericht mit.

Begleitet wurde Yannick Grimm von Arnold Kreutle, Kundenbetreuer der VR-Bank Laupheim-Illertal: „Für mich ist es etwas ganz Besonderes, wenn ich mit einem unserer Kunden zu einer solchen Gewinnübergabe fahren kann.“ Neben der offiziellen Schlüsselübergabe gab es für alle Gewinner und ihre Begleitungen eine Führung durch das Werk mit anschließendem Mittagessen. Yannick Grimm konnte danach das gewonnene Auto sicher zu seiner Großmutter nach Orsenhausen fahren.

So funktioniert das Gewinnsparen: Ein Los kostet zehn Euro, davon gehen 7,50 Euro auf ein Sparkonto, und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesem werden pro Los rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen in die Region gespendet. Mit jedem Los, das die Mitglieder und Kunden der VR-Bank Laupheim-Illertal kaufen, wird das gesellschaftliche und soziale Netz in der Region unterstützt. Zudem besteht jeden Monat die Chance auf attraktive Geld- und Sachpreise; im Juni und Dezember jedes Jahres finden zusätzliche Sonderziehungen mit weiteren Gewinnmöglichkeiten statt.