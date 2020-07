Autofahrer mit Drogen ertappt

In Mietingen haben Polizisten am Mittwochnachmittag einen 20-jährigen Autofahrer gestoppt. Sie hegten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein Test bestätigte den Verdacht. Seinen Renault musste der Mann stehen lassen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein mehr hatte. Der war ihm wenige Wochen zuvor entzogen worden. Er sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Am Donnerstag ist ein 25-Jähriger Polizisten in der Rabenstraße wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Dieser habe mehrfach grundlos abgebremst, erklärt die Polizei. Bei der Kontrolle in den frühen Morgenstunden stellten die Beamten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Sie ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.