Autofahrer hinterlässt nach Unfall seine Daten nicht

Ein Mann hat am Donnerstag nach einem Unfall mit einem Radfahrer seine Konaktdaten nicht zurückgelassen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unbekannte mit dem Auto gegen 10 Uhr im Kreisverkehr der Ulmer Straße und Bahnhofstraße. Er wollte den Kreisel in Richtung Achstetten verlassen. Dabei stieß er mit einem 16-jährigen Radfahrer zusammen, der ebenfalls in dem Kreisverkehr unterwegs war. Der Jugendliche stürzte von seinem Fahrrad. Der Autofahrer kümmerte sich um den Radfahrer und fuhr anschließend weiter. Seine Daten hinterließ der Unfallverursacher nicht. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Autofahrer bereits weg. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Radfahrer in eine Klinik. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf 100 Euro. Laut Polizei sind Unfallbeteiligte nach einem Verkehrsunfall zum Datenaustausch verpflichtet. Insbesondere wenn Personen dabei zu Schaden gekommen sind. Fahrerflucht ist strafbar und kann vom Führerscheinentzug über eine Geldstrafe bis hin zur Freiheitsstrafe führen.