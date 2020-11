Autofahrer flüchtet vor Polizei

Mit hoher Geschwindigkeit hat er mehrere Ortschaften durchquert und sämtliche Ampeln ignoriert: Ein Mann wollte sich in der Nacht auf Dienstag einer Kontrolle entziehen. Das berichtet die Polizei. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Erst als der Tank leer war, habe der Mann kurz vor Hüttisheim angehalten. Der 50-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter, er ist in der Vergangenheit bereits durch ähnliche Aktionen aufgefallen. Er hat keinen Führerschein und an dem Auto waren falsche Kennzeichen angebracht. Nun erwarten ihn mehrere Anzeigen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Vorfall nicht gefährdet, berichtet die Polizei.