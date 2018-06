Zeugen und Hinweise sucht die Laupheimer Polizei zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag ein im Drosselweg geparktes Auto betroffen war. Der Ford Fiesta stand vor Hausnummer 3 am Fahrbahnrand. Als der Besitzer am Abend wegfahren wollte, stellte er einen Unfallschaden in Höhe von knapp 1000 Euro fest. Vom Verursacher ist nichts bekannt.