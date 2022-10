Auto überschlägt sich

Am Sonntag kam ein 26-Jähriger bei Laupheim von der Straße ab. Kurz nach vier Uhr fuhr der Mann mit einem VW auf der Kreisstraße von Rißtissen in Richtung Untersulmetingen. Dabei verlor der Fahrer laut Mitteilung der Polizei die Kontrolle über sein Auto. Der VW überfuhr einen Leitpfosten. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Pkw ins Schleudern. Der VW kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Auf einem Acker kam das Auto auf den Rädern zum Stehen. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls roch der Mann nach Alkohol. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den Schaden an dem total beschädigten Pkw, dem Leitpfosten und der Flur schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro.