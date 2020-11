Auto überfährt Wildschwein

Den Unfall nimmt die Polizei zum Anlass, Autofahrer auf die Gefahr von Wildunfällen hinzuweisen. In den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht sollten Autofahrer vermehrt auf Wildwechsel achten, rät die Polizei. Besondere Vorsicht gilt auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind.

Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: Abblenden, bremsen, hupen und wenn nötig anhalten. Dadurch hat das Tier die Möglichkeit, zu fliehen. Andere Autofahrer sollen mit den Warnblinkern gewarnt werden.

Kommt es zum Unfall, muss die Unfallstelle umgehend abgesichert werden. Verletzte oder getötete Wildtiere dürfen nicht angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist es, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er den Schaden am Auto bei der Versicherung geltend machen.