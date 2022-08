Schaden in Höhe von rund 5000 Euro am Fahrzeug ist schätzungsweise bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Laupheim entstanden. Laut Polizeibericht fuhr gegen 11.15 Uhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Ford Transit auf einem Parkplatz in der Biberacher Straße. Dabei geriet er beim Abbiegen zu weit nach rechts, streifte ein Gebäude-Eck und beschädigte dies erheblich. Die Höhe des Gebäudeschadens ist laut Polizei noch unklar.