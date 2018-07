Auto landet auf Leitplanke

Eine rund 15 Meter lange Rutschfahrt auf einer Leitplanke hat am Mittwoch ein 61-jähriger Autofahrer bei Laupheim unternommen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20 000 Euro. Der angeschnallte Mann blieb unversehrt. Ereignet hat sich der Unfall gegen 10.30 Uhr an der Ausfahrt Laupheim-Süd. Der auf der Bundesstraße 30 von Ulm in Richtung Biberach fahrende Mann hatte in der Ausfahrt ein zu hohes Tempo, geriet ins Schleudern und rutschte auf die am rechten Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Zum Stillstand kam das Auto letztlich an einem massiven Rohrständer. Der total beschädigte Wagen musste mit einem Kran geborgen worden.