Auto kracht in Leitplanke bei Laupheim

Ein Autofahrer, der am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der B30 in Richtung Biberach fuhr, ist mit seinem Volvo in eine Leitplanke gekracht, das teilt die Polizei mit. Der 38-Jährige war laut der Polizei kurz vor der Ausfahrt Laupheim wegen eines anderen Autos kurz abgelenkt. Beim Verlassen der B30 stieß der Fahrer mit seiner linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanke der Ausfahrt. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Den Schaden an Auto und Leitplanke schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.