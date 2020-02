Auto ausgebrannt – Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Ein BMW, der in der Lange Straße neben der Tennishalle geparkt war, ist am Sonntag in Flammen aufgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Laupheim rückte an und löschte den Brand.

Diesen hatte ein Zeuge gegen 20.30 Uhr gemeldet, teilt die Polizei mit. Der Mann habe fünf Jugendliche bemerkt, die weggerannt seien; außerdem habe er einen Opel Corsa wegfahren sehen. „Wir gehen eher von Brandstiftung aus“, erklärt Holger Fink, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, auf Anfrage der SZ.

„Dass das Auto sich aufgrund eines technischen Defekts selbst entzündet hat, ist unwahrscheinlich“ – dies passiere nämlich in der Regel während der Fahrt oder kurz nach dem Abstellen des Fahrzeugs, was im konkreten Fall nicht gegeben sei.

Schadenshöhe ist gering

„An der Halle ist nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden“, so der Polizeisprecher weiter. Der Schaden am Auto, das ohnehin schrottreif gewesen sei, belaufe sich auf etwa 100 Euro.