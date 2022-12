Auszubildende der Laupheimer Stadtverwaltung spenden an Demenzgruppe Lichtblick

Die Auszubildenden der Stadt Laupheim haben die städtische Weihnachtsfeier, wie schon in den Vorjahren, genutzt, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Dieses Jahr gehen die Spenden, die am Waffelstand der Auszubildenden eingingen, an die Demenzgruppe Lichtblick, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zusammen mit der Ausbildungsleiterin Sabrina Sauter überreichen die Auszubildenden dieses Jahr einen Scheck in Höhe von 200 Euro. Die jüngsten Spenden gingen an die Rollifanten, das Seniorenzentrum, den Kinderschutzbund und die Aktion Hoffnung.