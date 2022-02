Auswärtssieg der Laupheimer Volleyballer beim Tabellenführer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 12. Februar traf die Herrenmannschaft des TSV Laupheim auf den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer des SV Gebrazhofen. Die Laupheimer Mannschaft war zuvor mit zwei knappen Niederlagen in die Rückrunde gestartet. Trotz der stark erkämpften Vorteile fehlte den TSVlern hier schlussendlich die letzte Durchschlagskraft. Beide Spiele verloren die Laupheimer Volleyballer knapp 2:3. Mit einem umfangreichen Kader aus Spielern und ohne Erwartungen auf einen Punktgewinn startete die Mannschaft um Trainerin Eva Schikorr am Samstag in das Spiel gegen den Tabellenführer. Durch Umstellungen auf den Positionen konnte ein optimaler Spielaufbau erreicht werden, sodass die Mannschaft, angefangen bei der Annahme und Abwehr bis hin zum Angriff, auf allen Ebenen überzeugte. Auch wenn der erste Satz knapp an die Gegner fiel, erkämpften sich die TSVler daraufhin die folgenden drei Sätze und gingen damit als verdiente Sieger aus dem Spiel hervor. Daher blickt die Herrenmannschaft gestärkt und motiviert auf das kommende Auswärtsspiel gegen die SG Volleyalb/Brenztal II am 13. März.