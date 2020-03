Auswärtssiege für alle Mannschaften

Alle Teams des Volleyballclub Baustetten haben am Wochenende auswärts gepunktet.

Die Damen I waren zu Gast bei der SG Volley Alb und machten sich zu Beginn durch zu viele Eigenfehler selbst das Leben schwer. Zudem verteidigte die SG tapfer und hielt die Bälle im Spiel, am Ende erwischte trotzdem der VCB in den Sätzen eins und zwei das bessere Ende. Nachdem der dritte Satz knapp mit 25:27 an die Gastgeber gegangen war, zeigten die Baustetter Damen in Satz vier mit einer konzentrierten Spielweise ihr Können und machten den Sack zum 3:1 zu.

Auch die Damen II konnten beim SSV Ulm II einen 3:1-Sieg erzielen. Gleich zu Beginn des ersten Satzes sicherten sich die Baustetterinnen einen kleinen Punktevorsprung, den sie allerdings nicht halten konnten und den Satz schließlich mit 22:25 an die Gastgeber abgeben mussten. Nach der Satzpause spielten die Damen konzentrierter auf, zeigten eine solide Abwehrarbeit und erzielten daraufhin die Punkte im Angriff. Die Sätze zwei bis vier gingen dadurch deutlich an den VCB (25:13, 25:22, 25:10).

Die dritte Damenmannschaft gewann beim VfB Ulm III knapp in fünf Sätzen. Die Mannschaft fand gut ins Spiel und zeigte in den Sätzen eins und zwei viel Druck in Aufschlag und Annahme. Beide Sätze gingen auf das Konto des VCB. Danach ließ die Kommunikation innerhalb des Teams nach und den Baustetterinnen unterliefen einige Eigenfehler, die die Gegner immer mehr ins Spiel kommen ließen. So mussten sie die Sätze drei und vier abgeben. Im entscheidenden Tiebreak rissen sich die Damen noch mal zusammen, konnten eine frühe Führung aufbauen und am Ende mit 15:13 gewinnen.

Die Herren gastierten am Sonntag bei der VSG Bellenberg/Vöhringen. Im ersten Satz hatte der VCB klar die Nase vorn und siegte mit 25:16. Nach dem Satzwechsel kam dann die Heimmannschaft besser ins Spiel und die Baustetter konnten nicht an die Leistung des ersten Satzes anknüpfen. Zu viel Unruhe und schlechte Blocksicherung waren das Problem. Somit ging der zweite Satz mit 18:25 an Bellenberg. Im dritten Durchgang zeigte sich der VCB wieder aktiver und siegte. Leider schafften es die Herren nicht, den Sack zuzumachen und gaben Satz vier mit 18:25 ab. Im Tiebreak setzten sich die Baustetter wieder durch und konnten somit mit einem 3:2-Sieg nach Hause fahren.