Auseinandersetzungen, Schlägereien: Wie dieser Laden für Bedürftige Probleme mit Flüchtlingen erfolgreich bewältigt hat

Das Haus in der Ulmer Straße 48, in dem sich der Martinusladen befindet, soll saniert oder abgerissen und neu gebaut werden. Einen Zeitpunkt konnte die Stadt auf Nachfrage der „SZ“ noch nicht nennen. In dieser Phase benötigt der Martinusladen eine Ausweichmöglichkeit.

„Schließen können wir den Laden nicht. Das wäre unmöglich“, betont Rosa Demuth. Noch steht nicht fest, wohin der Laden soll. Die Anforderungen an einen neuen Standort: Er muss zentral liegen, da die meisten Kunden zu Fuß kommen, und sollte trotzdem nicht zu öffentlich sein.