Ausbleibender Erfolg für Volleyballer-Damen des TSV Laupheim

Die TSV Volleyballerinnen konnten am Wochenende keine Siege einholen. Die Damen 2 starteten am Samstag, den 15. Oktober, auswärts gegen den SV Hauerz 2. Zu Beginn gingen die Damen mutig in den ersten Satz und hatten so die Möglichkeit, diesen zu gewinnen. Letztlich konnten die erfahrenen Damen aus Hauerz diesen aber für sich entscheiden. Im zweiten Satz fanden die Damen aus Laupheim keinen Anschluss und somit ging auch dieser an die gegnerische Mannschaft. Mehr Konzentration folgte im Beginn des dritten Satzes, jedoch konnten die Gegnerinnen ihren Heimvorteil nutzen und die Laupheimerinnen verloren viele entscheidende Punkte, weshalb die Gegnerinnen das Spiel klar mit 3:0 für sich entschieden. Die erste Damenmannschaft war am Samstag ebenfalls auswärts bei den Damen des TSB Ravensburg. Das Team um Spielführerin Alina Hoffmann erwischte hier leider besonders in der Annahme einen schwarzen Tag. Daher konnten Elemente, die im Training eingeübt wurden, nicht umgesetzt werden. Nur die Blockarbeit auf allen Positionen konnte einige Punkte sichern. Zusammenfassend ging das Spiel aber mit 3:0 an die Gegnerinnen des TSB Ravensburg.