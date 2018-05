Aus Kanada zum Blutritt – mit 82 Jahren

Rund 3000 Reiter haben am Freitag beim Blutritt in Weingarten teilgenommen, darunter auch viele aus Laupheim und Umgebung. Für sie alle ist die große Prozession mit der Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie ein Höhepunkt im Jahresprogramm. So auch für den 82-jährigen Hartmut Schneider, der jedes Jahr aus Kanada in seine alte Heimat reist, um daran teilzunehmen. Heuer ritt er zum 50. Mal mit, und zum zehnten Mal für die Blutreitergruppe Laupheim.

Schneider stammt aus Ulm und war 14, als er das erste Mal auf einem Pferd saß – und das Reiten wurde zur Leidenschaft, die ihn bis heute nicht mehr losgelassen hat. „Ich bin 14 Jahre lang Turniere geritten“, erzählt er. Sportlicher Höhepunkt: Ein siebter Platz bei einer S-Dressur, deren Sieger kein Geringerer als Deutschlands Dressur-Ikone Josef Neckermann war.

1960 – mit 24 Jahren – zog es ihn der Liebe wegen zum ersten Mal nach Kanada, wo seine Kinder geboren wurden. Danach ging es in die Schweiz, und später, 1982, endgültig zurück nach Kanada. Von seinem Wohnort nahe Ottawa bereist er noch heute die weite Welt, vor allem China, um sein eigenes Patent – einen Desinfektionsmittelspender – zu vermarkten. „Etwa alle zwei bis drei Wochen bin ich in China“, sagt er. Wann immer es die Zeit erlaubt, sitzt er auf dem Pferd. „In Kanada bin ich Jagden geritten, und mein Sohn hat eine Farm mit 20 Pferden.“

Jedes Jahr strömen für den Blutritt Tausende Zuschauer und Pilger nach Weingarten. Dieses Jahr wurde nicht nur der Reliquie, welche das Blut Jesu Christi enthalten soll, gedacht, sondern auch dem tragischen Tod eines Ehrengastes.

Fast logisch, dass da auch die Teilnahme am Blutritt in Weingarten nicht fehlen darf. „Ich richte es mir jedes Jahr so ein, dass ich dabei sein kann“, erklärt er. Zum 50. Mal hat es heuer geklappt. 40 Jahre lang startete er für den Blutreiterverein St. Christina in Ravensburg. Bis ihm vor gut zehn Jahren ein Malheur passierte. Am Vortag des Weingartener Blutritts flog der Schneider von Ulm vom Pferd und brach sich acht Rippen. „Es war ein junges, unerfahrenes Pferd“, sagt er. Es gab Knatsch mit dem Verein und kein Pferd mehr für Hartmut Schneider. Da fragte er in Laupheim nach. „Ich wurde mit Herzlichkeit aufgenommen“, erzählt er. „Peter-Paul Bochtler gibt mir seit einigen Jahren immer das gleiche Pferd.“ Kasper heißt es, „und wir kennen uns mittlerweile sehr gut. Kasper kennt meine Macken, und ich seine“.

Doppeltes Jubiläum

Am Freitag feierte Hartmut Schneider auf Kasper ein doppeltes Jubiläum: Seinen 50. Blutritt, und den zehnten für die Laupheimer Gruppe. Auch sein Sohn war dieses Mal aus Kanada angereist und in Weingarten mitgeritten. Hartmut Schneider gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von der Traditionsveranstaltung spricht. „Wenn 3000 Pferde dort stehen wie eine Eins, wenn das Heilige Blut kommt, dann ist das schon unglaublich ergreifend“, sagt der 82-Jährige. Dass dabei alles reibungslos funktioniere und nie etwas Schlimmeres passiere, ist für ihn ein Zeichen: „Da hält jemand schützend die Hand darüber.“

So auch über ihn, ist sich Schneider sicher. Er sei in seinem Leben noch nie ernsthaft krank gewesen – mit einer Ausnahme. Vor kurzem wurde Darmkrebs bei ihm diagnostiziert und eine Operation notwendig. Vor fünf Wochen, am Karfreitag, kam er vom Krebs geheilt aus dem Krankenhaus. Die nötige Fitness, so eine OP im hohen Alter zu überstehen, habe ihm das regelmäßige Boxtraining am Sandsack gegeben, das er seit einigen Jahren betreibe. Die nötige Zuversicht aber gab ihm der Glaube. Und deshalb bedeutet ihm der Blutritt so viel. „Ich werde so lange wie möglich mitreiten. Und wenn man mich aufs Pferd binden muss“, sagt Hartmut Schneider. „Denn das bin ich meinem Herrgott schuldig.“

