Aus Afghanistan zum Weihnachtsfest zurück: „Die Vorfreude ist überwältigend“

Zum Ende eines jeden Jahres beginne ich mir Gedanken über das Folgejahr zu machen und versuche, soweit es geht, die dienstlichen mit den privaten Planungen der Familie Blaschke zu harmonisieren. Für 2020 hatte ich mir zwei Projekte rund um unser Haus vorgenommen. Zum einen lagen noch et-liche Baumstämme im Garten, die wegen eines Straßenbaus gefällt worden waren und darauf warteten, verarbeitet zu werden. Zum anderen wollte ich unseren Garten verschönern und teilweise neu anlegen. Mit meiner Frau hatte ich ein paar Ausflüge sowie kleinere Reisen mit Freunden, etwa über Pfingsten zum Gardasee, ins Auge gefasst und unseren jährlichen Herbst-Trip auf eine Hütte im Zillertal fest eingeplant. Den Sommerurlaub wollten wir auf einer griechischen Insel verbringen.

Bei all diesen Planungen wusste ich noch nicht, dass ich ab August in den Afghanistan-Einsatz gehen würde, und vor allem war Covid-19 noch ein Fremdwort, das man vielleicht schon mal gehört hatte, dem man aber keinerlei Beachtung schenkte.

Der Griechenland-Urlaub: dahin

Ich war gerade dabei, unseren Griechenland-Urlaub zu planen, als Corona im Frühjahr mehr und mehr zum Thema wurde. Am 3. März teilte mir mein Chef dann mit, dass der bisher für den Zeitraum August bis Dezember in Afghanistan vorgesehene Kamerad aus dienstlichen Gründen verhindert sei und ich diesen Auftrag übernehmen müsse. Auch wenn man als Soldat immer darauf gefasst ist, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten – das hatte ich nicht auf dem Schirm und musste die Nachricht erst mal verdauen. Der Urlaub in Griechenland – dahin. Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass es wegen Corona so oder so nichts geworden wäre, doch zu diesem Zeitpunkt war das ganze Ausmaß der Pandemie noch nicht genau abzusehen. Niemals hätte ich gedacht, dass das Jahr 2020 solche Einschränkungen und Veränderungen auf der ganzen Welt mit sich bringen würde.

Mein berufliches Leben war dadurch ab März keineswegs entschleunigt. Ganz im Gegenteil: Wir hatten in dieser Zeit deutlich mehr um die Ohren als ohnehin schon. Der Betrieb des Geschwaders musste so reibungslos wie möglich weiterlaufen. Einschränkungen im Flugbetrieb hätten empfindliche Auswirkungen auf die gesamte Auftragslage und damit auch auf unsere Einsatzverpflichtungen gehabt. Darüber hinaus waren wir aufgefordert, Personal zur Unterstützung der Bevölkerung bereit zu halten. Gleichzeitig mussten Maßnahmen ergriffen werden, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Da haben freilich auch die besten Vorkehrungen in unserem Beruf Grenzen. Der Abstand im Cockpit einer CH-53 ist nun mal keine 1,50 Meter. Jedenfalls gab es für mich nicht einen Tag, an dem ich wegen Corona nicht im Dienst gewesen wäre oder von Zuhause aus gearbeitet hätte.

Natürlich mussten wir lernen, mit den Ausgangsbeschränkungen, den geschlossenen Läden, Restaurants und Freizeiteinrichtungen umzugehen. Das gewohnte soziale Leben war dadurch ja deutlich gestört. So ziemlich alle unsere ursprünglichen Pläne mussten wir über den Haufen werfen. Die grundsätzliche Versorgung mit den wichtigsten Dingen zum Leben war aber sichergestellt. Na ja, anscheinend bis auf Nudeln und Toilettenpapier.

Einstellen auf eine neue Situation

Dass man sich nicht mehr völlig frei und unbeschwert bewegen konnte, war ungewohnt. Doch wir hatten niemals Zweifel, dass die Maßnahmen notwendig sind. Solange man gesund ist, hat man bekanntlich viele Wünsche. Doch darum ging und geht es ja: gesund zu bleiben, zum eigenen Wohl und um denen, die auf medizinische Versorgung angewiesen sind, den Rücken frei zu halten, auch wenn der Preis dafür der Verzicht auf liebgewonnene Annehmlichkeiten oder die Beschränkung von sozialen Kontakten auf digitale Medien ist. Sicherlich trifft das nicht pauschal auf alle Menschen zu, da spielen die individuellen Umstände ganz klar eine Rolle. Für Familien mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Personen im Haushalt stellte sich die Situation bestimmt um einiges schwieriger dar. Für unsere Verhältnisse aber empfanden wir die Phase des Lockdowns nicht als Zumutung oder große Belastung.

Immer die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu veranlassen, ist bei einer solchen Dynamik bestimmt nicht einfach. Aber es sollte sich jeder mal die Frage stellen, in welchem Land er während der ganzen Pandemie lieber gewesen wäre.

Es gibt schlimmere Schicksale als einen Lockdown

Sicherlich ist der Zustand, seine Freiheit nicht mehr ausleben zu können, auf Dauer bestimmt für jeden belastend. In unserer heutigen Zeit, wo es gerade in Deutschland der breiten Bevölkerung an nichts fehlt, gibt es für mich jedoch bei Weitem schlimmere Schicksale als einen Lockdown, Abstandsregeln oder Maskenpflicht. Ich denke, man müsste nur mal Leute fragen, die einen geliebten Menschen durch Corona oder andere Schicksalsschläge verloren haben. Wenn es darum geht, Verantwortung für Menschenleben zu übernehmen, hat die Freizügigkeit nach meiner Überzeugung Grenzen.

Unser Sohn war vor zwei Jahren im Rahmen eines Work-and-Travel-Aufenthalts in Neuseeland und musste sich in dieser Zeit selbst versorgen. Dabei hat er, muss ich sagen, recht gut kochen gelernt. Während der Ausgangsbeschränkungen resultierten daraus schöne familiäre Momente: Unser Sohn kochte und die gesamte Familie saß beim Abend-essen beisammen. Das war seit dem Ende seiner Teenager-Zeit verständlicherweise immer seltener der Fall gewesen. Die Arbeiten im Garten konnte ich übrigens tatsächlich fast alle erledigen.

Meine vier Monate in Afghanistan waren mein fünfter Auslandseinsatz. Am 19. August habe ich von Hannover aus in den Einsatz verlegt. Unmittelbar davor musste ich zwei Wochen zur sogenannten „isolierten Unterbringung“ in ein Hotel, abgeschirmt von der Außenwelt. Eine notwendige Vorsorgemaßnahme, um zu verhindern, dass Soldaten Corona in das Einsatzland einschleppen. Die zwei Wochen verbrachte man auf seinem Hotelzimmer. Zweimal am Tag war jeweils für eine Stunde Gelegenheit, an die frische Luft zu gehen. Die Zeit im Freien konnte man nutzen, um ohne Maske, aber unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln in einem kleinen Park unmittelbar beim Hotel zu joggen oder spazieren zu gehen. Ich hatte meinen Dienstrechner dabei und nutzte die Zeit, das eine oder andere abzuarbeiten. Außerdem habe ich mit meinem Foto-Jahrbuch, das ich immer für meine Frau zum Geburtstag im November erstelle, angefangen.

Im Norden von Afghanistan war ich dieses Mal als Kommodore des Einsatzgeschwaders Masar i-Sharif im Camp Marmal eingesetzt. Auf meine Einsätze 2006, 2007 und 2008 im Kosovo folgte 2014 mein erster in Afghanistan, damals noch unter dem ISAF-Mandat. Inzwischen hat sich dort sehr viel verändert, auch der Auftrag. Aus der damaligen Nato-Schutztruppe ist eine Ausbildungsmission für die afghanische Armee geworden.

Afghanistan: noch immer zerrüttet und zerstört

Trotz vieler kleiner Fortschritte ist Afghanistan noch immer das zerstörte und zerrüttete Land, das unter dem Terror der Taliban und mittlerweile anderen Terrororganisationen leidet. Obwohl die Regierung seit September Friedensgespräche mit Vertretern der Taliban führt, erlebt das Land eine ungebrochene Welle der Gewalt. Eine Waffenruhe lehnen die Taliban ab. Auch die Islamisten-Miliz IS verübt häufig Anschläge. Zwischen der afghanischen Armee und den Terrorgruppen wird jeden Tag erbittert gekämpft und getötet. Die Verluste der Armee sind enorm, häufig kommen bei Anschlägen auch Zivilisten ums Leben, darunter Kinder. Die Detonation einer Autobombe vor ein paarWochen mitten in der wenige Kilometer entfernten Stadt Masar i-Sharif war bis ins Camp zu hören.

Die Bundeswehr ist seit fast 20 Jahren am Hindukusch im Einsatz. 59 Soldaten verloren dabei ihr Leben, 35 von ihnen wurden bei Anschlägen getötet oder fielen in Gefechten. Fast auf den Tag vor 18 Jahren, am 21. Dezember 2002, mussten auch sieben unserer Kameraden den höchsten Preis zahlen, beim tragischen Absturz einer CH-53 in Kabul. Der letzte Beschuss einer unserer Maschinen mit Handfeuerwaffen vom Boden aus war im Februar. Zum Glück wurde dabei, wie auch bei zahlreichen anderen Zwischenfällen, niemand verletzt. Das geht einem vor dem Einsatz schon mal kurz durch den Kopf.

Viele Hubschrauber-Besatzungen und Techniker haben hunderte, teilweise weit über tausend Einsatztage in Afghanistan auf dem Buckel. Somit ging jetzt am 2. Dezember mit dem vorerst letzten Flug der CH-53 in Afghanistan regelrecht eine Ära zu Ende. Dass der letzte Flug eine dringende medizinische Hilfestellung war, ist umso bemerkenswerter.

Seit dem 5. Dezember werden die Aufgaben der CH-53 durch die Heeresfliegertruppe mit dem Waffensystem NH-90 übernommen. Vor etwa zwei Jahren hatten die Planungen begonnen, das stark strapazierte CH- 53-Personal und -Material für eine 18-monatige Einsatzpause herauszulösen und durch NH-90 zu ersetzen. Der Wechsel war durchaus eine Herausforderung, ging aber zügig und störungsfrei vonstatten. Die Heeresflieger konnten sogar einige Tage vor dem angestrebten Termin übernehmen, das ermöglichte den CH-53-Besatzungen die Heimkehr noch vor Weihnachten. Drei CH-53 sind noch vor Ort, Techniker bereiten sie für die Verlegung nach Deutschland vor. Bis Ende Januar sollten alle zurück sein.

Ob die CH-53 in 18 Monaten an den Hindukusch zurückkehrt, ist derzeit ungewiss. Die Möglichkeiten reichen von einer Fortsetzung der Unterstützungsmission „Resolute Support“ über eine neue Folgemission, wie immer diese aussehen mag, bis hin zu einem kompletten Abzug der deutschen Kräfte. Die Entscheidung hängt stark davon ab, wie sich die USA und die Nato verhalten.

Corona-Maßnahmen auch im Camp allgegenwärtig

Für mich in der Verwendung als Kommodore hatten es die zurückliegenden vier Monate durchaus in sich. Kein Tag war wie der andere. Es gibt zwar eine gewisse Routine mit zahlreichen Besprechungen, oft erst spät am Abend und über die Woche verteilt. Doch war meine Zeit eben auch in erheblichem Maß durch den Waffensystemwechsel von der CH-53 auf NH-90 geprägt. Dazu kamen die besonderen Umstände, hervorgerufen durch die Covid-19-Pandemie. Gerade im Camp sind die Corona-Maßnahmen allgegenwärtig. Abstand halten! Masken tragen! Hygieneregeln! Ich denke, die Maßnahmen dürften den Regelungen zu Hause im Nahverkehr und in den Supermärkten sehr ähnlich sein. Bisher haben sie bis auf ganz wenige Ausnahmen zumindest bei den Soldaten Wirkung gezeigt. Erst vor Kurzem hat es allerdings massiv die zivile Catering-Firma erwischt und die Küche war für mehrere Tage geschlossen. Doch auch für diesen Fall sind wir gut vorbereitet und ein paar Tage mit Einmannpackungen lassen sich ganz gut aushalten.

Auch wenn die Zeit wie im Flug verging und ich viele großartige Kameradinnen und Kameraden kennengelernt habe, vermisst man hier doch einiges. In erster Linie fehlten mir meine Familie und meine Freunde zu Hause. Und man vermisst die kleinen alltäglichen Dinge, wie beispielsweise ein eigenes Badezimmer mit eigenem Waschbecken und Dusche, oder einfach das Gefühl, am Wochenende mal zu entspannen, nicht rund um die Uhr erreichbar zu sein. So etwas wie ein freies Wochenende gibt es im Einsatz nicht.

Immerhin: Im Digitalzeitalter ist der Kontakt nach Hause fast immer möglich. Hier hat die Bundeswehr mittlerweile wirklich gut aufgerüstet, was den Auslandseinsatz sehr erleichtert. Ein Smartphone reicht aus, um zu telefonieren, zu schreiben oder über Video zu chatten.

Wenn ich 2020 Revue passieren lasse, stelle ich fest, es war ein verrücktes Jahr. Und ich frage mich: Werden wir irgendwann wieder unbeschwert unter Menschen gehen und reisen können? Mir persönlich ist der Umgang mit Entbehrungen, körperlicher und mentaler Belastung durch meinen Beruf durchaus bekannt. Allerdings auch immer mit der Gewissheit, dass dies nur vorübergehend ist und bald wieder Normalität einkehrt. Das war auch meine Hoffnung im April. Dass sie sich nicht erfüllt hat, erfahren wir gerade jetzt sehr dramatisch. Ich hoffe, dass Impfstoff schnell für alle verfügbar sein wird und wir künftig trotz Covid frei durch das Leben gehen können.

Ein bisschen wie das Warten aufs Christkind

Am Ende konnte ich es kaum noch erwarten, rechtzeitig vor Weihnachten nach Hause zu kommen und endlich meine Frau und meinen Sohn wiederzusehen. Ich bin dankbar, dass ich den Einsatz unbeschadet überstanden habe, und freue mich trotz Lockdown auf ein schönes und vor allem friedvolles Weihnachtsfest im Kreis meiner Familie. Es ist ein bisschen so wie in der Kindheit das Warten aufs Christkind. Die Vorfreude ist überwältigend.