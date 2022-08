Augenzeuge verhindert Ladendiebstahl

Zwei Ladendiebe sind am Dienstag in Laupheim dank eines aufmerksamen Augenzeugen festgenommen worden. Kurz vor 16 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie zwei Männer in einem Geschäft in der Ulmer Straße mehrere Waren in einen Rucksack steckten. An der Kasse zahlten sie diese nicht, so die Angaben des Zeugen. Nach dem Kassendurchgang sprach der Zeuge die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer darauf an. Der Jüngere reagierte nicht wie beabsichtigt und wollte das Geschäft mit dem Rucksack verlassen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Der Zeuge soll ihn mehrfach am Arm festgehalten haben, während sich der 19-Jährige losriss. Daraufhin brachte der Zeuge den Mann wohl zu Boden und fixierte ihn, bis die Polizei eintraf. Der 21-jährige Begleiter wartete friedlich an Ort und Stelle. Verletzte gab es, nach bisherigem Ermittlungsstand, keine. Die Polizei durchsuchte den Rucksack und fand das Diebesgut. Nachdem die beiden mutmaßlichen Täter beim Polizeirevier Laupheim in polizeiliche Maßnahmen eingebunden waren, setzten die Beamten sie auf freien Fuß.