Am Mittwochmorgen hat sich gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Laupheim ein Unfall ereignet. Am Ende der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Achstetten und Laupheim Mitte fuhr ein Fahrzeug auf das andere auf. Dadurch staute sich der Verkehr in der Baustelle über eine Zeit von 15 Minuten. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Ulm wurde keiner der Insassen schwerer verletzt.