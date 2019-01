Auf Spurensuche in der CLG-Geschichte

Mit einer Lateinschule begann es vor 150 Jahren – 1869, im Jahr der Stadterhebung von Laupheim. Das heißt, sowohl die Stadt als auch ihr Gymnasium feiern heuer Jubiläum.

Das Carl-Laemmle-Gymnasium feiert mit kleinen und großen Aktionen und Projekten. Neben dem offiziellen Festakt am 19. Juli ist das Ehemaligentreffen der Schule am Samstag, 20. Juli, eine zentrale Veranstaltung. Ab 14 Uhr gibt es an dem Tag ein buntes Programm und viel Gelegenheit zum Austausch und zu Gesprächen zwischen Ehemaligen, Schülern und Lehrern.

Zum Ehemaligentreffen anmelden kann man sich bereits jetzt über die Homepage der Schule (www.clg-laupheim.de). „Unsere Schüler und Kollegen haben sich viel Kreatives ausgedacht – wir freuen uns auf viele Besucher und deren Erinnerungen“, sagt die Schulleiterin Petra Braun.

Für ein Ausstellungsprojekt erarbeitet die Geschichts-AG „Spuren-sucher“ des CLG eine multimediale Schau zur Schulgeschichte. Ehemalige Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern und andere Zeitzeugen werden vor der Kamera befragt. Die Interviews lassen, entsprechend gekürzt und arrangiert, verschiedene Aspekte aus der Schulgeschichte wie „Disziplin“, „Fächer“, „Rollen“, „Schulleben“ und „Abitur“ lebendig werden.

Gern nehmen die Spurensucher auch noch weitere Beiträge oder gar Erinnerungsstücke mit auf; der Kontakt kann einfach über das Sekretariat des CLG erfolgen (Telefon 07392/963950).