Auf Laupheimer Wochenmarkt findet Impfaktion statt

- Im Zuge der Kampagne „Dranbleiben“ des Landes Baden-Württemberg kommt das mobile Corona-Impfteam des Impfzentrums Biberach am Donnerstag, 29. September, auf den Laupheimer Wochenmarkt und bietet dort kostenlose Corona-Schutzimpfungen für alle Bürgerinnen und Bürger an. Wie die Stadt Laupheim in einer Pressemitteilung bekanntgibt, haben Interessierte an diesem Tag von 9 bis 12 Uhr die Gelegenheit, sich beim Wochenmarkt kostenlos impfen zu lassen, um so für den kommenden Herbst gewappnet zu sein.

Diese Impfstoffe werden angeboten

Zur Auswahl stehen laut Pressemitteilung neben den bisherigen Impfstoffen von Biontech, Moderna und Novavax auch die neuen, an die Omikron-Variante angepassten, Impfstoffe von Biontech und Moderna. Von der Erstimpfung bis zum Booster sind alle Impfungen möglich. Kinder und Jugendliche können sich laut Stadtverwaltung in Begleitung eines Erziehungsberechtigten beziehungsweise mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten impfen lassen.

Das Impfangebot gilt sowohl für Laupheimer Bürgerinnen und Bürger als auch für Besucherinnen und Besucher. Wer also von außerhalb kommt, kann laut der Pressemitteilung somit nicht über den Wochenmarkt bummeln, sondern sich mit der Aktion ebenfalls gegen Corona schützen. Für die Impfung werden lediglich ein gültiges Ausweisdokument (Reisepass oder Personalausweis) sowie der Impfpass benötigt. Falls kein Impfpass vorhanden ist, kann alternativ auch eine Ersatzbescheinigung ausgestellt werden. Eine vorherige Anmeldung oder eine Terminvereinbarung sind nicht notwendig.

Auch Antikörpertest sind möglich

Zusätzlich werden nach Angaben der Laupheimer Stadtverwaltung auch Corona-Antikörpertests angeboten. Dabei werde schnell und einfach der Antikörperwert, nach einer vergangenen Impfung oder Infektion, bestimmt. Somit könne eine Aussage über einen eventuell noch vorhandenen Schutz getroffen und über die Notwendigkeit einer Auffrischungsimpfung entschieden werden. Bei einem niedrigen Antikörperwert bestehe die Möglichkeit, sich gleich im Anschluss impfen zu lassen.

Der Test werde, ähnlich wie bei einer Blutzuckermessung, mittels zwei Tropfen Blut aus der Fingerkuppe durchgeführt. Somit lasse sich innerhalb von 15 Minuten ermitteln, wie hoch der Schutz ist. Der Antikörpertest kostet laut Mitteilung 25 Euro, für Familien und Gruppen ab zwei Tests gibt es aktuell eine Aktion und jeder Antikörpertest kostet dann 20 Euro. Hierfür wird ebenfalls kein Termin benötigt, es reicht, wenn man mit dem Ausweis vorbei kommt.