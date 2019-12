Auf die richtige Hand- und Körperhaltung kommt es an

Fünftklässler der Friedrich-Uhlmann-Schule haben am Dienstag an einem Volleyballaktionstag in der Herrenmahdhalle teilgenommen.

Über 20 Schülerinnen und Schüler haben sich mit Begeisterung ans Werk gemacht. Ein Team der TSV Volleyballer war vor Ort und vermittelte die Volleyball-Grundtechniken. Nach einer Aufwärmphase ging es sofort los mit einer wesentlichen Grundtechnik: dem Pritschen. In Kleingruppen übten die Kinder die richtige Hand- und Körperhaltung. Ein Turnier beendete die Übungseinheit. Die Doppelstunde war für viele zu schnell vorüber. Die Trainer waren am Ende voll des Lobes über den sportlichen Einsatz der Schüler.