Auf der Suche nach Weihnachten

Mitten im weihnachtlichen Trubel haben sich vier Suchende (Hanna Neidlinger, Marieke Gihr, Maia Pancu und Rebecca Mainka) auf den Weg gemacht, um Weihnachten zu finden. Durch die Plakate waren sie mit vielen anderen Besuchern ins Konzert des Carl-Laemmle-Gymnasiums in die Marienkirche gelockt worden.

Dort eröffnete die Bläserklasse 6 das Konzert mit einem majestätischen Marsch. Es folgte eine musikalische Reise von England über Zimbabwe und Portugal zurück zum englischen Festtagswunsch „Have yourself a Merry Little Christmas“, zum Klingen gebracht vom Unterstufenensemble „Musikaos“ (Leitung beider Ensembles: Cornelia Feile). So musikalisch geführt hörten die „Suchenden“ vom Stern des Friedens, wie er im hebräischen „Shalom Chaverim“, das zusammen mit einem palästinensischen Volkslied erklang, zum Ausdruck kommt. Auch das ukrainische Weihnachtslied der Glocken ertönte, wobei drei ukrainische Mädchen aus dem Chor (Christina Melnychenko, Karyna Nazarova und Sofiia Rud) es auch in ihrer Heimatsprache hörbar machten. Die „Advent Celebration“ und das „Celtic Advent Carol“ ließ anschließend den Stern der Freude und des Glücks aufstrahlen.

Die Chöre präsentierten sich in immer neuer Zusammensetzung, mal nur die Unterstufe (Leitung Martina Gruber-Pfohl), mal nur die Mittelstufe (Leitung Andrea Schöttler), mal gemeinsam als „Großer Schulchor“ mit annähernd 100 Schülerinnen und Schülern – und gar zusammen mit dem Projekt-Lehrerchor. Dazu erklangen zur einfühlsamen Klavierbegleitung (Andrea beziehungsweise Marius Schöttler) immer wieder anders arrangierte Instrumentengruppen mit den Solisten Carolin Schöttler (Flöte), Melanie Bille (Geige), Ben Flad (Glockenspiel) und Benjamin Kaiser (Percussion).

Mit der Big Band „Squib Cakes“ unter Georg Schmälzle übernahmen dann wieder Instrumente die Weihnachtsfreude mit „God Rest Ye Merry Gentlemen“ und mit schmissigen Titeln wie „Jingle Bell Rock“, „Crocodile Rock“ und „Holy Habanero“, bei denen einige Schülerinnen und Schüler überzeugende Solistenrollen übernahmen. Eine besondere Überraschung boten ehemalige Big-Band-Mitglieder, die mit zwei furiosen, selbst erarbeiteten Stücken ihrer (Spiel-)Freude Ausdruck verliehen.

Nach einem mitreißenden Gospel des Chores besangen zum Abschluss alle Mitwirkenden mit Unterstützung des Publikums den „Stern über Bethlehem“ und nahmen die Weihnachtsfreude mit nach Hause.