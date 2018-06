Auf den Spuren eines großen Künstlers

Ma’ayan Alexander, Urenkelin des in Laupheim geborenen, in Auschwitz ermordeten Jugendstilkünstlers Friedrich Adler, hat die Heimatstadt ihres Urgroßvaters besucht. „Es ist spannend, das erste Mal an einem Ort zu sein, und ich fühle mich fast wie zuhause“, sagte der Gast aus Israel.

Am Mittwoch musste sich Ma’ayan Alexander ein paar Tränen aus den Augen wischen: Einen berührenden Empfang bereiteten ihr die rund 870 Schüler und Lehrer der Laupheimer Realschule, die den Namen Friedrich Adlers trägt. Im Foyer erklang das jüdische Volkslied „Hevenu shalom alechem“ („wir wollen Frieden für alle“), gesungen von Fünft- und Sechstklässlern und mit der Gitarre begleitet von Lehrer Hans-Jörg Zeller. „Jedes Jahr feiern wir den Geburtstag von Friedrich Adler. Er wäre am 29. April 138 Jahre alt geworden“, sagte die Schulleiterin Romy Popp. „Heute ist aber erst der 27. April. Wir haben die Geburtstagsfeier kurzerhand vorverlegt.“

Mit dem Namenspatron der Schule verbinde sich nicht nur ein großer Künstler, sondern auch das Schicksal vieler Menschen, die durch menschenfeindliches Denken und zutiefst diskriminierendes Handeln unermessliches Leid erfahren hätten, sagte Popp und fügte an: „Um uns immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig es ist, tolerant und wertschätzend miteinander umzugehen, haben wir uns dafür entschieden, eine Schule ohne Rassismus und mit Courage zu sein.“ Der Besuch von Ma’ayan Alexander gebe den Schülern die Gelegenheit, geschichtliche und aktuelle Zusammenhänge zu erkennen und verständnisvoller für die Mitmenschen zu werden.

Ganz persönlich begrüßt wurde Friedrich Adlers Urenkelin von der Fünftklässlerin Julia Schick. „Ich war vor zwei Jahren in Israel und habe dort mit deiner Großmutter gesprochen. Bitte grüße sie ganz herzlich von mir“, sagte das Mädchen und überreichte Ma’ayan zusammen mit Romy Popp zwei Rosen.

Vor dem Empfang hatten Mitglieder der Kunst-AG 2014/15 unter Leitung von Heike Bischof und Daniela Barth Ma’ayan Alexander anhand einer Bildpräsentation von ihrer Suche nach Spuren an Friedrich Adlers langjährigem Wohnort Hamburg erzählt. Und die 36-Jährige hatte während ihres Aufenthalts selbst reichlich Gelegenheit, Spuren ihres Urgroßvaters in Laupheim zu suchen. Morgens beim Frühstück im „Adler-Haus“ in der König-Wilhlem-Straße, mittags beim Essen im „Hermes“, dem einstigen Wohn- und Geschäftshaus ihres Ururgroßvaters Isidor Adler und Geburtshaus Friedrich Adlers, nachmittags im Museum und auf dem jüdischen Friedhof.

Ein Herzenswunsch

Ma’ayan Alexander ist im Kibbuz aufgewachsen, sie arbeitet als Web-Managerin an der Hebräischen Universität Jerusalem. Am Mittwochabend ist sie nach Karlsruhe weitergefahren. Von dort hatte sie 2015 die Nachricht erhalten, dass im Fundus der Staatlichen Kunsthalle 75 Blatt moderne Druckgrafik gefunden wurden, die die Nationalsozialisten Hermann Haymann, dem Onkel ihrer Großmutter Rina Lior Alexander, raubten – und dass die Großmutter die rechtmäßige Erbin sei. „Das kam völlig überraschend“, erzählt Ma’ayan.

Wie berichtet, hat ihre Oma der Kunsthalle den nun rechtmäßigen Kauf der Grafiken ermöglicht – „wir hätten sie weder fachmännisch aufbewahren noch ausstellen können“. Dass die Papierarbeiten jetzt in Karlsruhe präsentiert werden und an Hermann Haymann erinnert und seine Geschichte erzählt wird, sei indes ein Herzenswunsch gewesen.

Infos zur Ausstellung in Karlsruhe unter www.kunsthalle-karlsruhe.de

Nach den zwei Tagen in Laupheim fährt Ma'ayan Alexander noch nach Karlsruhe