Auf den Schulhöfen ist um 22 Uhr Zapfenstreich

Ohne Gegenstimmen hat der Gemeinderat 2017 ein Regelwerk beschlossen, was auf dem Gelände der Laupheimer Schulen außerhalb der Unterrichtszeiten erlaubt und was verboten ist. Die Stadt reagiert damit auf die in jüngster Zeit gehäuften Fälle von Vandalismus.

Lärm, Müll und Sachbeschädigungen auf Schulhöfen seien landauf, landab zu verzeichnen, sagt Josef Schoch, Dezernent für Bildung, Betreuung und Soziales – „das ist kein explizites Laupheimer Phänomen“. Die Vorkommnisse machten indes eine konzertierte Aktion und präventive wie auch repressive Schritte zwingend notwendig.

Dazu gehört die Benutzungsordnung, die auch für das Umfeld des Jugendhauses und das künftige „Haus des Kindes“ gilt. Sie sei mit der Polizei in Laupheim, der Kriminalprävention, der Jugendsozialarbeit und den Schulen abgestimmt, sagt Dorothee Jerg, Leiterin des Ordnungsamts.

Die Schulhöfe in der Kernstadt sind an Wochentagen von 17.30 bis 22 Uhr und am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien von 8 bis 22 Uhr zur außerschulischen Nutzung freigegeben. Belästigungen, das Wegwerfen von Abfall und Verunreinigungen sind untersagt. Anordnungen von Aufsicht führenden Personen ist unverzüglich Folge zu leisten. Wer gegen diese Bestimmungen verstößt, handelt ordnungswidrig; das kann mit einer Geldbuße geahndet werden.