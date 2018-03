Auch Frau Holle schickt schöne Grüße

Am Ende schickte auch Frau Holle noch einen schönen Gruß: Ordentlich Schneefall am Sonntagabend krönte den wieder einmal gelungenen Laupheimer Weihnachtsmarkt, der zum fünften Mal vor der traumhaften Kulisse von Schloss Großlaupheim veranstaltet wurde.

Rainer Ganser kriegte sich kaum noch ein vor Freude. „Einfach wunderbar“, schwärmte er beim Blick in die gut bevölkerten Gassen zwischen den weihnachtlich geschmückten Buden, auf denen sich die Schneeflocken niederließen. „Ein toller Abschluss“, sagte der städtische Organisationschef des Weihnachtsmarkts, der nicht minder zauberhaft begonnen hatte. „Die 100 singenden Kinder im Schneefall vor dem leuchtenden Kulturhaus – das war ein großartiger Auftakt, ein richtiger Wow-Effekt“, blickte Ganser mit glänzenden Augen auf den Donnerstagabend zurück.

Dazwischen lagen drei weitere Markttage, die bei Besuchern und Standbetreibern kaum Wünsche offen ließen. „Die Resonanz ist äußerst positiv“, erzählte Ganser. Unter den insgesamt 47 Buden waren die Verpflegungsangebote – von der Feuerwurst übers Knabberfleich bis zu den Gemüsespitzla und natürlich auch Glühwein und Punsch in allen Variationen – traditionell sehr gefragt. Aber auch die Warenhändler, die Weihnachtsschmuck, warme Strickwaren, Drechslerarbeiten, allerlei Dekoartikel, Liköre und vieles mehr anboten, zeigten sich „sehr zufrieden“, so Ganser. Und das, obwohl – gefühlt zumindest – in diesem Jahr insgesamt etwas weniger Besucher gekommen waren als sonst. „Am Freitag lag das bestimmt an der OB-Kandidatenvorstellung“, vermutete Rainer Ganser, „außerdem haben heuer auch in der Umgebung einige Weihnachtsmärkte parallel stattgefunden.“ Dafür kam diesmal, im Gegensatz zum letzten Jahr, kein Falschgeld in Umlauf, und auch der Spüldienst habe sehr gut geklappt.

Während viele Vereine die Gelegenheit nutzten, ihre Kassen aufzufüllen, standen einmal mehr auch etliche soziale Aktionen im Fokus. Weg wie warme Semmeln gingen die süßen Stücke des von der Bäckerei Mäschle hergestellten Riesen-Lebkuchenhauses, dessen Erlös wieder an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm fließt. Die Aktion geht auf eine Initiative von Siggi Knöpfler zurück, der als Sankt Nikolaus das Haus anschnitt und zusammen mit dem B-Jugendspielern des FV Olympia Laupheim und deren Eltern den ganzen Sonntagnachmittag lang die Lebkuchen unters Volk brachte.

Die Wunschssterne am Tannenbaum der Kolpingsfamilie waren nach zwei Tagen vergriffen, so dass sich wieder viele Kinder aus bedürftigen Familien über ein Weihnachtsgeschenk freuen dürfen. Die Lose bei der Tombola des Kinderschutzbunds fanden ebenso reißenden Absatz wie die Mistelzweige des Lions Club und die heißen Maroni des Bundes der Selbstständigen und des Laupheimer Unternehmerkreises, deren Einnahmen gleichfalls caritativen Zwecken dienen.

„Vor allem unsere Essigsorten sind sehr gefragt“, berichtete Ingrid Wiech am Stand der Werkstatt für behinderte Menschen Laupheim. Neben selbst hergestellten Dekoartikeln und Likören gab es dort heuer auch ein „Laupheimer Frühstücksbrett“ zu kaufen – mit eingelaserter Laupheim-Silhouette, grüßendem Carl Laemmle und einem Loch fürs Frühstücksei. Was durchaus Anklang gefunden habe, wie Birgit Auer-Riemann versicherte.

Ruhe im Rosengarten

Eine Besonderheit haben sich die Mitglieder des Vereins „Bürgergemeinschaft Laupheim“ einfallen lassen: Sie bauten ihre neue, selbst gefertigte Glühweinhütte im Rosengarten auf und luden die Besucher ein, sich an kleinen Feuerstellen zu wärmen. „Das kam super an“, berichtete Regina Dettenrieder. „Viele nutzten das, um alternativ zum Rummel auf dem Markt etwas Ruhe zu genießen. Manche blieben gleich mehrere Stunden da. Vielleicht auch, weil wir – wie alle – den besten Glühwein hatten“, fügte sie mit einem Lächeln an. Am Sonntag gab’s dazu noch gebratene Ananasstücke, mit großer Freude zubereitet von Andres Negreros aus Guatemala. Er betreibt in Sigmaringen einen Früchtehandel und unterstützte die Bürgergemeinschaft gerne bei ihrem caritativen Tun.

Wie immer ein Magnet für die kleinen Besucher waren die lebendige Krippe mit Eseln und Schafen, das Karussell am Haupteingang und das Kerzenziehen im Untergeschoss des Kulturhauses. Auch die zahlreichen musikalischen Ensembles sorgten mit ihren Auftritten für einen gelungenen Laupheimer Weihnachtsmarkt.

Bei der Publikumswahl der schönsten Hütte, initiiert von der Schwäbischen Zeitung, setzten sich zum dritten Mal in Folge die Dienstagsturner des SV Sulmetingen durch, deren liebevoll dekorierter Stand diesmal deutlich sichtbar unter dem Motto „Lebkuchen“ stand. Der zweite Platz ging an Barbara Schad, die nur wenige Meter entfernt hübsche Dekoartikel aus Beton anbot.