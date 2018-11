Auch das junge Publikum hat Freude am Verkosten

Auf reges Interesse ist auch dieses Mal das „Weinforum Laupheim“ der Weinzentrale Eberle gestoßen. Insgesamt rund 1000 Besucher drängten sich am Freitag und Samstag an den Messeständen im Kulturhaus. Mehr als 40 Weingüter präsentierten rund 300 Weine und Schaumweine aus dem In- und Ausland.

Die in zweijährigem Rhythmus stattfindende Veranstaltung biete Gelegenheit, qualitativ hochwertige Weine von der Basis- bis zur Premiumklasse zu probieren, sagt Christian Müller von der Weinzentrale Eberle, der heuer das Weinforum maßgeblich organisiert hat.

Erstmals gab es „Verkostungspfade“. Sie erleichterten es den Besuchern, sich in dem großen Angebot an Weinen zu orientieren. Sehr gut angekommen sind auch wieder die Degustationsmenüs, die von verschiedenen Restaurants angeboten wurden und bei denen zu den jeweiligen Speisen gleich der passende Tropfen genossen werden konnte.

Gefreut hat Christian Müller, dass auch viel junges Publikum zum Weinforum strömte. Das zeige, dass die junge Generation einem guten Tropfen nicht abgeneigt sei und dabei auf Qualität setze. Das ist auch Harald Schmidberger von der Winzergenossenschaft Weingärtner Cleebronn-Güglingen aufgefallen: „Es sind viele Weinkenner da, aber auch einige Cliquen mit jungen Leuten, die sich extra hier verabredet haben.“ Festgestellt hat Schmidberger zudem, dass Gastronomen auch längere Anfahrtswege nicht scheuten, um im Kulturhaus Weine aus den unterschiedlichsten Regionen probieren zu können.

Eine Auszeit vom Studium hatten sich einige junge Laupheimer genommen, die extra zum Weinforum angereist sind. Positiv aufgefallen ist ihnen, dass Weine in allen Preisklasse zu finden sind, sodass auch das schmale Budget eines Studenten ausreiche, sich dann und wann einen guten Tropfen zu gönnen.

„Hier bietet sich eine schöne Gelegenheit, immer wieder etwas über die unterschiedlichen Rebsorten dazuzulernen“, berichtet eine Gruppe von Frauen aus Ochsenhausen. Um diese ausgiebig verkosten zu können, haben sie sich nach Laupheim chauffieren lassen. „Im Anschluss gehen wir noch lecker essen.“