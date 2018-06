Auch an den Schulen steigt das WM-Fieber

Nicht nur in Russland wird in diesem Jahr um den Weltmeisterschaftstitel gekämpft, auch in Laupheim: Am 3. und 4. Juli steigt auf dem Rathausplatz die zweite SZ-Mini-WM. 28 Mannschaften aus den Klassenstufen fünf und sechs wetteifern auf einem Kleinspielfeld um Pokale und Prämien für die Klassenkasse. Dabei vertreten sie jeweils ein Land, das aktuell auch bei der WM in Russland dabei ist. Bei der Auslosung am Freitag im Haus der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal zog Team 10 der Friedrich-Adler-Realschule Laupheim das große Los: Sie darf für Deutschland antreten.

Als „Losfeen“ fungierten Saeed und Mark aus der Klasse 5a der Grund- und Werkrealschule Mietingen. Am liebsten hätten sie ihrer Mannschaft Deutschland zugelost, Neymar-Fan Saeed hätte sich auch über Brasilien gefreut. Sein Heimatland Iran war zwar auch im Lostopf, aber darauf war er nicht besonders scharf: „Die haben keine gute Mannschaft.“ Am Ende wurde es keines dieser Länder, die einzige Mannschaft aus der Mietinger Schule vertritt bei der Mini-WM in Laupheim Dänemark. Nachdem die beiden Jungs ihre erste Enttäuschung verdaut hatten, meinten sie forsch: „Jetzt wissen wir wenigstens, dass Dänemark in Laupheim gewinnen wird.“

Gruppe H schon raus

Dies verhindern wollen 27 Laupheimer Mannschaften: zwölf aus der Friedrich-Adler-Realschule, elf aus dem Carl-Laemmle-Gymnasium und vier aus der Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule. Sie spielen am 3. und 4. Juli auf dem Mini-Soccer-Court direkt vor dem Rathaus den Original-WM-Spielplan nach – mit einer kleinen Änderung. Weil sich zur Mini-WM leider nur 28 statt 32 Mannschaften angemeldet haben, gibt es in Laupheim nur sieben statt acht Vorrundengruppen. Auf die Gruppe H (Polen, Senegal, Kolumbien, Japan) muss verzichtet werden. Die Fans dieser Nationen werden es hoffentlich verzeihen.

Gekickt wird an beiden Tagen jeweils von 13 bis zirka 17.30 Uhr. Allerdings kommt es auch hier vielleicht noch zu einer Änderung. Sollte sich nämlich die deutsche Mannschaft in Russland als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifizieren, würde sie dieses am Dienstag, 3. Juli, um 16 Uhr austragen. In diesem Fall würde bei der Mini-WM natürlich nur bis 15.30 Uhr gekickt. Die restlichen Vorrundenspiele fänden dann tags darauf statt, dafür würde man auf die Platzierungsspiele 5 bis 16 verzichten.

Die Schirmherrschaft für die zweite Laupheimer Mini-WM übernimmt Oberbürgermeister Gerold Rechle. Er wurde am Freitag bei der Auslosung von Elena Breymaier, der neuen Leiterin des städtischen Finanzdezernats, vertreten. „Die Mini-WM ist eine super Aktion. Unser OB wird ganz sicher bei dem Turnier vorbeischauen“, sagte sie und wünschte allen Beteiligten viel Erfolg.

Die Auslosung im Überblick:

(CLG = Carl-Laemmle-Gymnasium, FAR = Friedrich-Adler-Realschule, FUG = Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule, GWRS = Grund- und Werkrealschule Mietingen)

Gruppe A: Russland (FUG Team 2), Saudi-Arabien (CLG Klasse 6a Team 1), Ägypten (FAR Team 6), Uruguay (CLG Klasse 6a Team 2).

Gruppe B: Portugal (CLG Klasse 5b), Spanien (CLG Klasse 6d Team 1), Marokko (FAR Team 3), Iran (FAR Team 8).

Gruppe C: Frankreich (FAR Team 2), Australien (FAR Team 7), Peru (CLG Klasse 6d Team 2), Dänemark (GWRS Mietingen).

Gruppe D: Argentinien (FAR Team 11), Island (FAR Team 4), Kroatien (FAR Team 5), Nigeria (CLG Klasse 5c Team 1).

Gruppe E: Brasilien (CLG Klasse 5c Team 2), Schweiz (CLG Klasse 6b Team 2), Costa Rica (CLG Klasse 5d Team 2), Serbien (FAR Team 12).

Gruppe F: Deutschland (FAR Team 10), Mexiko (FAR Team 9), Schweden (CLG Klasse 5d Team 1), Südkorea (FAR Team 1).

Gruppe G: Belgien (FUG Team 4), Panama (CLG Klasse 6b Team 1), Tunesien (FUG Team 3), England (FUG Team 1).