Aschenputtel verzaubert die Herzen der Kinder

Auch in diesem Jahr durften die Kinder der Grundschule Bronner Berg das Ulmer Theater besuchen und staunend dem von Andreas Kloos inszenierten Stück „Aschenputtel“ lauschen. Coronabedingt war es in den letzten beiden Jahren nicht möglich, das Ulmer Theater mit den Kindern zu besuchen und so wollte die Schule in diesem Jahr mit den Kindern in der vorweihnachtlichen Zeit wieder nach Ulm ins Theater fahren.

Ein wichtiger und kulturell bedeutender Ausflug für die Kinder. Ein Event, das ganz anders ist als Kino. Allerdings war für den Theaterbesuch in diesem Jahr die Hilfe von Sponsoren erforderlich. Wie jedes Jahr hatte die Schulleiterin, Carola Peter-Weiß, Karten für die Schüler der Bronner Berg Grundschule bestellt und ausreichend viele Busse für die Fahrt nach Ulm organisiert. Die Kosten für die Karten sind mit sieben Euro pro Kind gleichgeblieben, die Buskosten haben sich jedoch von sechs auf 13 Euro mehr als verdoppelt. So hätte der Ausflug je Kind zwanzig Euro gekostet. Für diesen Preis hätten wohl nicht wenige Kinder nicht oder nur schwer an diesem kulturellen Ereignis teilnehmen können.

Schulleitung und auch Elternbeirat haben versucht, einen Weg zu finden, wie alle Kinder sich von Aschenputtel im Ulmer Theater verzaubern lassen können. So hat der Elternbeirat eine kurzfristige Spendensammlung initiiert und es geschafft, dass ein stolzer Betrag von 3552 Euro für die Kinder gesammelt werden konnte. Der Rotary Club Biberach Weißer Turm hat die Mehrkosten für die Busfahrt – sieben Euro pro Kind – komplett übernommen und damit einen stolzen Betrag von 1652 Euro gespendet.

Weiter haben die Firma M&D Flachdachtechnik 900 Euro, die Laupheimer Bürgerstiftung 500 Euro, das Versicherungsbüro Mayer & Neu 300 Euro und die Anwaltskanzlei Raufeisen & Kollegen 200 Euro gespendet. Für Kinder aus nachweislich finanziell schwachen Familien war der Theaterbesuch gänzlich kostenfrei. Für alle anderen Kinder kostete er nur noch 4,50 Euro. So musste kein Kind sich sorgen, dass es eventuell nicht mit ins Theater kann, und keine Familie sah sich in der Not. Dank der großzügigen Spenden konnten wir alle in strahlende, verzauberte Kinderaugen blicken, was für die Erwachsenen das größte Geschenk ist.