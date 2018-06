Artemis-Quartett eröffnet Klassikherbst

Zum Auftakt des Schwäbischen Klassikherbsts ist am kommenden Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr das renommierte Artemis-Quartett im Kulturhaus Schloss Großlaupheim zu Gast. Das Artemis-Quartett gilt als eine der führenden Quartettformationen und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Das in Berlin ansässige Artemis-Quartett wurde 1989 gegründet und zählt laut Veranstalter zu den weltweit führenden Quartettformationen. Erste Preise beim ARD-Wettbewerb und beim Premio Borciani bedeuteten für das Quartett den internationalen Durchbruch. Seit seinem erfolgreichen Debüt in der Berliner Philharmonie gastiert das Quartett in allen großen Musikzentren und auf internationalen Festivals in Europa, den USA, Japan, Südamerika und Australien.

Die Einspielungen des Ensembles wurden mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik, dem „Gramophone Award“ dem „Diapason d’Or“ sowie bereits mehrfach mit dem „Echo-Klassik“ ausgezeichnet.

Wichtige Mentoren waren Künstler von Weltrang wie Walter Levin, Alfred Brendel, das Alban Berg Quartett, das Juilliard Quartet und das Emerson Quartett. Seit 2004 gestaltet das Artemis-Quartett eine eigene, von Publikum wie Kritik begeistert aufgenommene Serie in der Berliner Philharmonie und wurde zudem 2011 zum „Quartett in Residenz“ am Wiener Konzerthaus ernannt.

Neben ihrer Konzerttätigkeit sind die vier Musiker Professoren an der Universität der Künste in Berlin und an der „Chapelle Musicale Reine Elisabeth“ in Brüssel.

Im Konzertsaal des Kulturhauses Schloss Großlaupheim präsentieren sie beim Auftaktkonzert des zweiten Schwäbischen Klassikherbsts das Streichquartett G-Dur von Joseph Haydn, Wolfgang Rihms Grave (in Memoriam Thomas Kakuska) und Robert Schumanns Streichquartett A-Dur.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Kulturhauses Schloss Großlaupheim in Kooperation mit dem Museum Villa Rot, die künstlerische Leitung hat Dr. Walter Mauermann.

Karten kosten 33/31/29 Euro, für Schüler und Studenten zu 15/14/ 13 Euro. Vorbestellungen sind möglich unter unter Telefon 07392-96800-16, per E-Mail an kultur@laupheim.de, über die Ticket-Hotline der Schwäbischen Zeitung unter 0751/

29555777 sowie online tickets.schwaebische.de, reservix.de. Restkarten sind an der

Abendkasse erhältlich.