Aris Quartett und William Youn geben Konzert im Kulturhaus

Klassische Musik ertönt am Sonntag, 3. April, auf der Kulturhaus-Bühne in Laupheim. Um 11 Uhr konzertieren dort das Aris Quartett und der Pianist William Youn.

Auf dem Programm stehen Franz Schuberts Sonate für Klavier D 664, Felix Mendelssohn-Bartholdys Streichquartett Op. 80 und Antonin Dvoraks Klavierquintett A-Dur Op.81.

Weltweit auf großen Bühnen

Das Aris Quartett wurde 2009 in Frankfurt am Main gegründet. Zur prägnanten Namensgebung kam es spontan: ARIS sind die vier Endbuchstaben der Vornamen der vier Musiker. Heute spielen die vier Musiker weltweit auf großen Bühnen: die Elbphilharmonie Hamburg, die Wigmore Hall London, die Philharmonie Paris, das Konzerthaus Wien, das Concertgebouw Amsterdam, die BBC Proms oder die San Francisco Chamber Music Society präsentieren das Aris Quartett in den kommenden Spielzeiten.

Großes Aufsehen erregt das Aris Quartett mit der Verleihung des hoch dotierten Kammermusikpreises der Jürgen-Ponto-Stiftung sowie gleich fünf Preisen beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Mit der Ernennung zu „New Generation Artists“ der BBC, zu „Echo Rising Stars“ der European Concert Hall Organisation sowie dem Erhalt des „Borletti-Buitoni Trust Awards“ hat das Aris Quartett darüber hinaus einige der international bedeutendsten Auszeichnungen für junge Musiker und Musikerinnen erhalten.

Von Seoul über Hannover nach München

Ebenfalls auf der Bühne des Kulturhaus Schloss Großlaupheim steht am 3. April William Youn. In Seoul 1982 geboren, entdeckt Youn in einem koreanischen Kindergarten das Klavier für sich, wechselt mit 13 Jahren auf ein Musikinternat in Boston und zieht fünf Jahre später zur Klavierlehrerlegende Karl-Heinz Kämmerling nach Hannover sowie als Stipendiat an die Piano Academy Lake Como, wo er von Künstlerpersönlichkeiten wie Dmitri Bashkirov, Andreas Staier, William Grant Naboré und Menahem Pressler geprägt wird.

Den Kosmopoliten, der inzwischen in seiner Wahlheimat München lebt, lobt die Presse als einen „echten Poeten“ mit „bravouröser Anschlagstechnik“ sowie als einen der angesehensten Pianisten seiner Generation. Weltweit konzertiert Youn von Berlin über Seoul bis New York mit Orchestern wie dem Cleveland Orchestra, den Münchner Philharmonikern, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Münchner Kammerorchester, dem Belgischen Nationalorchester, dem Mariinsky Theatre oder dem Seoul Philharmonic Orchestra und auf wichtigen Podien wie Elbphilharmonie Hamburg, Pierre Boulez Saal Berlin, Konzerthaus Berlin, Prinzregententheater München, Konzerthaus Wien, Wigmore Hall London, Toppan Hall Tokyo und Seoul Arts Center.