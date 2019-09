Arbeitssieg für Olympia Laupheim

Der FV Olympia Laupheim hat sich in der Fußball-Landesliga durch einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FV Ravensburg II auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Albstadt hochgearbeitet. Die Tore für den Verbandsligaabsteiger erzielten Lukas Engel nach einer halben Stunde und Martin Aggeler in der Nachspielzeit.

„Es war nicht unser bislang bestes Saisonspiel, aber wir haben dennoch verdient gewonnen“, fasste Laupheims Trainer Hubertus Fundel die 90 Minuten vor 200 Zuschauern im Olympia-Stadion zusammen. Die Olympia wollte von Beginn an dem Gegner aus Ravensburg zeigen, wer der Herr im Haus ist und versuchte, die Mannschaft von Trainer Fabian Hummel unter Druck zu setzen. Ergebnis: Deutlich mehr Spielanteile für Laupheim und auch die besseren Chancen. Allerdings dauerte es bis zur 27. Minute, als Matthias Brinsa eine sehr gute Kopfballchance nach Flanke von Lukas Mangold nicht zur Führung nutzen konnte. Besser machte es drei Minuten später Lukas Engel, der ebenfalls per Kopf das 1:0 markierte. Stefan Steinle hatte geflankt und Ravensburgs Keeper Luka Borgelott war chancenlos. Kurz vor der Pause hatte erneut Engel die Möglichkeit, seinen zweiten Treffer zu erzielen und die Vorentscheidung herbeizuführen, doch Borgelott blieb diesmal der Sieger in diesem Privatduell. Vom Nachwuchsteam des FV Ravensburg war vor dem Tor der Olympia kaum was zu sehen. „Julian Haug und Philipp Fischer haben in der Innenverteidigung alles abgeräumt, was nur den Hauch einer Chance für die Gäste hatte“, betonte Fundel.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Laupheim hatte häufiger den Ball, die junge Mannschaft aus Ravensburg zeigte gute Ansätze, spielte technisch einen feinen Fußball, blieb aber nahezu ungefährlich vor dem Laupheimer Kasten. Erst nach 80 Minuten musste Olympia-Torwart Alexander Aumann bei einem Ravensburger Kopfball eingreifen, den er allerdings glänzend aus dem Eck fischte. Der FVR verstärkte seine Offensivbemühungen und lief so in der Nachspielzeit noch in einen Konter der Gastgeber, als Julian Ott den Ball erkämpfte, auf Borgelott zulief und uneigennützig Aggeler den Torerfolg gönnte.

„Wir können besser spielen und freuen uns jetzt auf die Partie in Mengen am kommenden Samstag“, sagte Fundel. Fabian Hummel musste die reifere Leistung der Laupheimer anerkennen und erwartet nun mit seiner Mannschaft den noch ungeschlagenen Neuling aus Bad Schussenried.