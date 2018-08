Arbeiten für neue Wartungshalle gehen voran

Die Bagger baggern, Walzen walzen, und mit zum Bild gehören startende und landende Hubschrauber: Auf dem Gelände des Hubschraubergeschwaders 64 in Laupheim geht es voran mit dem Bau einer großen neuen Wartungs- und Waschhalle. Momentan sind die Fundamentarbeiten in vollem Gange: Vier Bagger, Planierraupe und Walzenzug sind am Arbeiten.

Das Projekt ist seiner Zeit ein paar Jahre voraus. Der Neubau wird schon mit Blick auf die zukünftige Stationierung schwerer Transporthubschrauber errichtet, die in einigen Jahren die gut gepflegten, aber mittlerweile recht betagten CH-53 ablösen sollen.

200 Meter Länge

Für die Hubschrauber entsteht auf dem Militärflugplatz nach Angaben des Geschwaders ein Bauwerk von 200 Metern Länge, 58 Metern Breite und 17 Metern Höhe. Die Halle bietet Stellplätze für mindestens sechs Hubschrauber mit aufgespreiztem Rotor. Die Baukosten betragen nach Schätzung etwa 28,7 Millionen Euro. Fertigestellt sein soll die Halle bis Ende 2020.

An dem symbolischen ersten Spatenstich, der das Patenschaftsprojekt des Hubschraubergeschwaders 64 mit dem Landkreis Biberach eingeläutet hatte, nahm im Juli auch Landrat Heiko Schmid teil. Oberstleutnant Christian Mayer, Kommodore des Hubschraubergeschwaders 64, betonte seinerzeit die Wichtigkeit der Baumaßnahme: „Dies ist ein großer Schritt voran in die Zukunft. Hiermit werden die infrastrukturellen Voraussetzungen auch für das kommende Hubschraubermuster geschaffen.“

Erst einmal beschäftigt die Baustelle sich auch mit der Vergangenheit. Denn bei den Baggerarbeiten wurden noch einige metallene Teile gefunden, vermutlich Motorenteile von Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg, die vielleicht in eine Sammlung zur Militärgeschichte übernommen werden.