Apfelsaftpressen mit der Familie

Das Apfelsaftpressen des Nabu findet am Samstag, 26. Oktober, im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr im Nabu-Heim (Kleemeisterei 2) statt. Mit einer Saftpresse können Kinder – gerne auch in Begleitung ihrer Eltern – ihren eigenen Apfelsaft herstellen. Danach gibt es für alle Apfelsaft und frischen Apfelkuchen. Weil es in diesem Jahr nur sehr wenige Äpfel gibt, bittet der Nabu, eigene Äpfel mitzubringen. Außerdem benötigen die Teilnehmer eine leere Flasche, um den Saft abzufüllen.