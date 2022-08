Das Atmen wieder lernen: Spezielle Gymnastik hilft auch bei Long Covid

„Durchatmen, endlich wieder Luft“ – das ist das Motto eines Kurses der AOK Ulm-Biberach zum Thema Atemgymnastik. In Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ werden aktuell verschiedene Kurse und Aktionen kostenlos angeboten. Am Montag, 22. August, dreht sich dann alles rund ums Atmen. Das Angebot ist auch für Menschen geeignet, die mit Long Covid zu kämpfen haben. Beginn des einstündigen Kurses ist um 17 Uhr im Kreissparkassensaal, Mittelstraße 19, in Laupheim. Im Interview spricht Tanja Bosch mit Sabine Hirschberger, AOK-Fachkraft für Bewegung und Entspannung, über die Verbesserung der eigenen Atmung und wie man sie unterstützen kann.

Frau Hirschberger, wir atmen ja eigentlich ganz von selbst. Warum ist das Thema dennoch so wichtig?

Ja, im Normalfall passiert die Atmung ohne, dass wir etwas tun müssen. Aber es gibt auch viele Menschen, gerade auch, wenn ich an Long Covid denke, die Probleme mit der Atmung haben. Dazu kommen COPD-Patienten, die eine dauerhafte Erkrankung der Lunge haben, oder auch Asthmatiker, für die das Atmen manchmal nicht ganz so einfach ist. Hier kann man selbst etwas tun zum Beispiel mit Atemgymnastik.

Für wen ist der Kurs geeignet?

Der Kurs richtet sich an alle Menschen, die mal wieder richtig durchatmen wollen, denn Atmung ist Leben. In der Schnupperstunde mobilisieren und öffnen wir unseren Brustkorb und stärken das fasziale Gewebe. Außerdem sollen die Teilnehmenden ihre Atemräume erspüren und erkunden. Ganz wichtig sind dabei auch Entspannungs- und gezielte Atemübungen.

Gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist die Lunge und damit auch das Atmen in den Mittelpunkt gerückt. Viele Menschen haben nach einer Erkrankung Schwierigkeiten mit der Atmung.

Ja, das stimmt, aber man kann selbst etwas tun und positiv auf die Atmung einwirken. Zum einen sollte man Stress vermeiden beziehungsweise minimieren und auch Möglichkeiten zur Entspannung suchen. Ganz wichtig ist dabei, seine Atmung mal zu beobachten. Mache ich zum Beispiel eine kleine Atempause zwischen den Atemzügen. Wie verändert sich meine Atmung, wenn ich meine Körperhaltung verändere? Setze ich eine Lippenbremse ein?

Wie atmet man denn überhaupt richtig?

Das ist von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich, auch je nachdem, was man für Einschränkungen hat. Eine gute Sache ist eigentlich immer durch die Nase einzuatmen, da die kleinen Flimmerhärchen in der Nase bereits Schadstoffe filtern. Das können aber nicht alle Menschen, wenn sie zum Beispiel Probleme mit der Nasenscheidewand oder Polypen haben, deshalb ist es durch den Mund auch okay. Eigentlich ist es gut seine Atmung nur zu beobachten, dadurch wird sie schon ruhiger und tiefer und die Ausatmung etwas zu verlängern. Dabei hilft die sogenannte Lippenbremse, sie führt zu einer verzögerten Ausatmung und so kann die Lunge entbläht werden.

Wie funktioniert die Lippenbremse?

Am besten sollte man über die Nase einatmen und bei der Ausatmung durch den Mund sollte dieser leicht verschlossen sein, sodass die Atmung verzögert herauskommt. Bei einem Longdrink kann man in den Strohhalm ausatmen und im Schwimmbad kann man das zum Beispiel gut machen: Einfach den Kopf unter Wasser und dort ausatmen, das entbläht die Lunge.

Haben Sie noch mehr Tipps?

Im Kurs Atemgymnastik zeige ich gezielt Übungen, wie man eine atemerleichternde Stellung einnehmen kann und auch welche Rolle der Brustkorb dabei spielt. Wir werden in einer guten Weise unsere Kraft- und Ausdauerfähigkeit steigern, wenn es ums Atmen geht. Auch Achtsamkeit wird eine große Rolle spielen. Das Wichtigste ist aber, Stress zu vermeiden und keine Angst davor zu entwickeln, nicht mehr Atmen zu können. Denn das bedeutet auch Stress für die Seele und eigentlich atmet der Körper tatsächlich ganz von selbst. Mit ein paar kleinen Tricks wird das leichter.

Sabine Hirschberger (Foto: privat)