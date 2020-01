Anton Klotz erhält hochkarätige Ehrung

Sein 45-jähriges Bestehen hat der Laupheimer Karateverein am Samstag mit der Ausrichtung eines großen Trainermeetings des Karateverbandes Baden-Württemberg (KVBW) gefeiert. Rund 500 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg nahmen die Gelegenheit wahr. Sie bildeten sich in der Rottum- und in der Herrenmahdhalle in verschiedenen Lehrgängen weiter. Dazu gab es diverse Vorträge, unter anderem zu dem Thema, wie eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit aussehen kann.

Ein ganz besonderes Jubiläum konnte am Samstag auch Anton Klotz feiern. Bereits seit 40 Jahren ist er Vorsitzender des Laupheimer Karatevereins. Für seine Verdienste um den Karatesport wurde er von KVBW-Präsident Sigi Wolf mit der höchsten Ehrung des Deutschen Karateverbands in Form einer Ehrennadel in Platin mit Urkunde gewürdigt – nur drei Personen haben bisher diese Auszeichnung erhalten.

Keine Nachwuchssorgen

Lobende Worte fand auch die Erste Bürgermeisterin der Stadt Laupheim, Eva-Britta Wind. 9681 Kilometer, diese Distanz trenne die japanische Inselgruppe Okinawa von Laupheim, sagte Wind. „Aber eigentlich sollte es heißen: 9681 Kilometer verbinden Okinawa mit Laupheim.“ Dass die Liebe zu dieser Sportart in Laupheim besonders stark ausgeprägt ist, zeige der heutige Tag. „Das 45-jährige Bestehen des Karateverein Laupheim ist natürlich ein großer Grund zur Freude.“ Besonders beeindruckend sei, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter den rund 600 Mitgliedern einen Anteil von zwei Dritteln ausmache und sich der Verein somit keine Sorgen um den Nachwuchs machen müsse. Im Laufe der 45 Jahre habe sich das Angebot des Karatevereins stetig erweitert. Sehr erfreulich sei, dass auch Menschen mit Behinderung sich hier sportlich betätigen können, betonte Wind.

Die Erste Bürgermeisterin bedankte sich bei Anton Klotz, seiner Frau Gabi für ihren Einsatz und auch beim Vorstand für die tatkräftige Unterstützung. „Ich bin mir sicher, dass noch viele weitere spannende und ereignisreiche Jahre auf den Verein zukommen und wünsche Ihnen allen das Beste für die Zukunft!“

Zur Person

Seit 40 Jahren ist Anton Klotz Vorsitzender des Karateverein Laupheims. An seine Anfänge erinnert er sich noch gut. „Damals bestand der Karateverein Laupheim aus zwölf Mitgliedern“, berichtet Klotz. Von heute auf morgen hätte der damalige Trainer angekündigt, dass er nicht mehr weitermachen möchte. „Da haben wir uns gefragt, wie es jetzt weitergehen soll.“ Als jüngstes Mitglied, mit gerade 17 Jahren, habe er dann die Verantwortung übernommen. „Weil ich noch nicht volljährig war, musste mein Vater alles unterschreiben.“

Seit 45 Jahren mache er nun Karate, seit 40 Jahren dürfe er Vorstand sein von diesem Verein mit seinem tollen Team. „Eigentlich ist mir gar nicht bewusst, dass schon so viel Zeit vergangen ist.“ Die Jahre seien wie im Flug vorbeigegangen. „Ich habe immer nur meine Arbeit gemacht.“ Ganz besonders stolz sei er auch darauf, dass es noch nie Probleme gegeben habe, Menschen für die zu besetzenden Ehrenämter im Verein zu finden. In den ganzen Jahren habe der Verein zudem viele Trainer aus eigenen Reihen hervorgebracht. „Meine Schwerpunkte waren immer Jugendarbeit, Inklusion und Integration. Mir ist wichtig, der Gesellschaft etwas weiterzugeben.“

Lobende Worte findet Klotz auch für die Zusammenarbeit mit der Stadt Laupheim. „Sie läuft hervorragend und ohne die Unterstützung hätten wir heute kein eigenes Karatezentrum.“ Beim Bau desselben seien von den Mitgliedern und sonstigen Helfern rund 36 000 Arbeitsstunden in Eigenleistung bewältigt worden. Das mache ihn besonders stolz und zeige den Zusammenhalt der Karatefamilie. Dankbar ist er auch seiner Familie und ganz besonders seiner Frau Gabi für ihre Unterstützung. Mit dem Verlauf der letzten 40 Jahre sei er sehr zufrieden. Es sei ihm immer um den Sport gegangen und um eine gute Kommunikation mit allen: „Damit bin ich gut gefahren. Und ans Aufhören denke ich noch lange nicht, ich mache noch sehr gerne weiter.“

Alles sei im Laufe der Jahre gewachsen, so Klotz. Seit 2018 sei er nun auch Vizepräsident des Karateverbandes Baden-Württemberg und auf einen Schlag verantwortlich für dessen 26 000 Mitglieder, was eine große Herausforderung für ihn sei. Außer diesen Tätigkeiten geht er aber auch noch selber zweimal die Woche ins Karatetraining und gibt zusätzlich als diplomierter Gesundheitstrainer Rücken- oder Herz-Kreislaufkurse.