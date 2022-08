Anna Dangelmayr beim Allgäu Triathlon auf dem 2. Platz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Allgäu Triathlon befanden sich unter 2800 Teilnehmern auch fünf Mitglieder der Triathlonabteilung des SV Sulmetingen. Zur 40. Jubiläumsauflage des Allgäu Triathlon, der seit 1983 regelmäßig in Immenstadt ausgetragen wird, waren auch Profitriathleten angereist, das Teilnehmerfeld war insgesamt stark besetzt. Beim Schwimmstart hielten sich noch hartnäckige Nebelfelder über der Wasseroberfläche, sodass die Bojen, die zur Orientierung und Streckenführung dienten, nicht einfach zu erkennen waren. SVS-Triathletin Anna Dangelmayr startete über die Olympische Distanz und erzielte in ihrer Altersklasse mit dem 2. Platz ein hervorragendes Ergebnis. Für 1,5 km Schwimmen, 42 km Radfahren (620 Höhenmeter) und 10,5 km Laufen benötigte sie dabei nur 2:50 Stunden. Jana Engler startete über die Sprintdistanz, wo 500 Meter Schwimmen, 26 km Radfahren und 5 km Laufen zu meistern waren, und sicherte sich mit 2:19 Stunden den 18. Platz.

Bei den Herren startete Christian Conrad über die Olympische Distanz und landete mit einer Zeit von 2:52 Stunden auf Rang 24. Andreas Glaser und Guido Maier starteten über die Mitteldistanz, wo 1,9 km Schwimmen, 84 km Radfahren und 20 km Laufen auf dem Programm standen. Glaser war als erster SVS-Triathlet im Ziel, mit 5:18 Stunden erreichte er den 22. Platz in seiner Altersklasse. Maier kam vier Minuten nach seinem Vereinskollegen ins Ziel und landete auf Platz 46. Bei der Radstrecke kamen für Maier und Glaser auf der Mitteldistanz insgesamt 1220 Höhenmeter zusammen, was aber für viele Teilnehmer eine gewünschte Herausforderung und Grund ist, beim Allgäu Triathlon zu starten. Bei den Stimmungsnestern, wie am Kalvarienberg, werden die Triathletinnen und Triathleten reichlich mit Applaus belohnt und angefeuert.