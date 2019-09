Anja Reinalter ist auf dem Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Sindelfingen erneut in den Landesvorstand gewählt worden.

Das teilt der Kreisverband der Grünen in einer Pressemeldung mit. Reinalter ist Mitglied des Kreisvorstands, Kreisrätin sowie Stadträtin in Laupheim und wurde bereits vor zwei Jahren in den Landesvorstand gewählt. „Eines ihrer erfolgreichen Projekte war ein Frauen-Mentoring-Programm, das zusammen mit der Landesvorsitzenden Sandra Detzer durchgeführt wurde“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

In ihrer Bewerbungsrede hob Reinalter vor, ihre kommunalpolitischen Erfahrungen und die Bedürfnisse des ländlichen Raums in das Gremium einbringen zu wollen. Inhaltlich wolle sie sich auch in bildungspolitischen Fragen einbringen, so die promovierte Erziehungswissenschaftlerin.

Anja Reinalter wurde zudem als stellvertretende Delegierte für den Bundesfrauenrat gewählt.