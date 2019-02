Amt des Stellvertreters bleibt unbesetzt

Am Sonntag hat die Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Abteilung des TSV Laupheim ihre Jahreshauptversammlung im Sitzungssaal der TSV-Halle abgehalten.

Abteilungsleiter Martin Brunotte begrüßte die Anwesenden, darunter auch einige neue Mitglieder. Insgesamt umfasst die Abteilung inzwischen 98 Mitglieder. Brunotte bedankte sich bei Trainern und Ausschussmitgliedern für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. „Der Verein konnte sich bei einigen Auftritten gut präsentieren“, freute er sich über das Engagement der Tänzer. Auch für 2019 sind wieder einige Auftritte geplant, zum Beispiel beim Heimatfesteröffnungsumzug, beim Brunnenfest und bei der Landesmeisterschaft im Rock’n’Roll am 23. März in der Herrenmahdhalle.

Petra Stein, Sportwartin Boogie-Woogie, berichtete, dass die Gruppe einen Zuwachs von sieben Mitgliedern verzeichnen kann. Sie zählte eine Reihe von Auftritten und Aktivitäten im vergangenen Jahr auf und bedankte sich bei den Boogie-Woogie-Paaren für ihren Trainingsfleiß. Ihr besonderer Dank galt ihrem Mann Peter für seine Unterstützung. Petra und Peter Stein sind als Trainerpaar seit 25 Jahren ehrenamtlich aktiv und werden im Rahmen der Landesmeisterschaft dafür besonders geehrt.

Nachwuchs überzeugt

Philipp Vorhauer, Sportwart Rock’n’Roll, und Jugendwartin Deborah Werz berichteten über die Teilnahme des Rock’n’Roll-Nachwuchses bei einigen Breitensport-Turnieren, bei denen die Kinder und Jugendlichen sehr gute Platzierungen erreicht haben. Der sportliche Höhepunkt 2018 war die Landesmeisterschaft in Ehingen, bei der Viviane Lebrecht und Lukas Denzel baden-württembergische Landesmeister bei den Junioren wurden und dann zur Überraschung anderer Teilnehmer den vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft in Landsberg erreichten. Vorhauer berichtete von den zurückliegenden Rock’n’Roll-Kursen. Auch in diesem Jahr ist wieder ein Kurs geplant, voraussichtlich im April.

Kassenwart Philipp Glunk legte seinen Kassenbericht vor und wurde sowohl durch die Kassenprüfer als auch durch die Mitglieder einstimmig entlastet. Ebenfalls einstimmig entlastet wurde die gesamte Vorstandschaft. Wie in jedem Jahr standen Wahlen an, diesmal der Block II. Peter Stein gibt nach 25 Jahren sein Amt als stellvertretender Abteilungsleiter ab. Martin Brunotte sowie alle Abteilungsmitglieder bedauerten diesen Entschluss und bedankten sich herzlich für die jahrzehntelange Vereinsarbeit. Allerdings konnte kein Stellvertreter gefunden werden; dieser Posten bleibt zunächst vakant. Philipp Glunk gab aus familiären Gründen sein Amt als Kassenwart ab. Für ihn wurde Claudia Brunotte-Kretz gewählt. Deborah Werz ist ebenfalls aus dem Ausschuss ausgeschieden. Für sie teilen sich Viviane Lebrecht und Lukas Denzel das Amt des Jugendsportwarts. Die beiden wurden nach Absprache in Abwesenheit gewählt, da sie zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung auf einer Kaderschulung in Stuttgart waren. In ihrem Amt bestätigt wurden Petra Stein (Sportwart Boogie-Woogie) und Adrian Beck (Beisitzer).

Beiträge steigen

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Beratung über die Beitragssatzung der Abteilungsbeiträge. Nachdem die Beiträge seit vielen Jahren gleich geblieben sind, haben die Mitglieder dem Antrag des Ausschusses, die Beiträge moderat zu erhöhen, zugestimmt.

Zum Schluss bedankte sich Peter Stein bei Martin Brunotte und Philipp Vorhauer für deren achtjährige Tätigkeit im Ehrenamt.