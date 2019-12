Amt bleibt geschlossen

Wegen einer internen Schulung bleibt das Amt für Stadtplanung und Baurecht am Dienstagnachmittag, 3. Dezember, und am Mittwochvormittag, 4. Dezember, geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, werden Anrufe in diesen Zeiträumen nicht entgegengenommen. Ab Donnerstag, 5. Dezember, stehen die Mitarbeiter des Amts für Stadtplanung und Baurecht wieder zur Verfügung.