Am Teleskop und beim Astronautentraining stellt sich „Mondlande-Feeling“ ein

Vor 50 Jahren – am 20. Juli 1969 – sind zum ersten Mal Menschen auf dem Erdtrabanten gelandet. Dieses Jahrhundertereignis hat der Verein Volkssternwarte Laupheim zum Anlass genommen, am Samstag ein Mondlandefest zu feiern.

Für Groß und Klein gab es viel zu entdecken. Im Gelände rund um das Planetarium hatten die Mitglieder der Jugendgruppe einen Parcours mit mehreren Stationen aufgebaut, der an ein Trainingslager für Astronauten erinnerte. Für jede absolvierte Aufgabe erhielten die Teilnehmer einen Stempel in ihren „Astronauten-Ausweis“.

Beim Raketenstart durften die Teilnehmer eine mit Wasser gefüllte Plastikflasche, die als Rakete präpariert wurde, mithilfe einer Luftpumpe befüllen. Sobald sich in der Flasche genügend Druck aufgebaut hatte, hob sie blitzschnell vom Boden in Richtung Himmel ab. „Unser Modell funktioniert nach dem Rückstoßprinzip, wie eine echte Rakete“, sagt Sebastian Ruchti vom Verein Volkssternwarte.

Eine Station weiter mussten die Besucher ein fernlenkbares Fahrzeug – den „Mondrover“ – über eine künstlich angelegte Mondoberfläche im Rasen steuern, um ihre Fähigkeiten als Weltraumfahrer unter Beweis zu stellen.

Knifflige Aufgaben warteten auf die Nachwuchsastronauten beim Kreuzworträtsel, bei dem mit theoretischem Wissen über die Mondlandung geglänzt werden konnte. Außerdem ist fleißig gepuzzelt und gebastelt worden – natürlich immer nah am Thema Astronomie und Raumfahrt. Die Kleinsten erfreuten sich am Kinderschminken.

Nierentischchen und Uralt-TV

Im Foyer des Planetariums erlebten die Besucher eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Für das richtige „Mondlande-Feeling“ wurde hier eine Wohnzimmerecke nachgebildet, wie sie in den 60er-Jahren wohl in vielen Haushalten aufzufinden war. Auf einem uralten TV flimmerten die Bilder der Mondlandung über die Scheibe. Dazu gab es Aufzeichnungen eines alten Fernsehberichts des WDR zu sehen und eine Live-Übertragung, die die Ereignisse exakt 50 Jahre später zeigen sollte.

Auf dem Dach der Sternwarte konnten die Besucher mit eigenen Augen die Sonnenaktivität durch zwei Teleskope mit speziellem Filter beobachten. Wer ganz genau hinsah, entdeckte Sonnenflecken und bemerkte beim Bestaunen der Korona, dass die Sonnenoberfläche nicht glatt verläuft, was an den ständigen Eruptionen liegt.

Abends spielte die Big Band Memmingen Musik aus der Zeit der Mondlandung. Außerdem gab es einen Vortrag von Astronaut Alexander Gerst, der live aus Berlin zugeschaltet wurde. Ein tolles Andenken an diesen Tag gab es in Form eines Fotos. Dazu durften die Gäste in einen nachgebauten Raumanzug schlüpfen und sich einmal wie ein echter Astronaut fühlen.