Am Sonntag startet der 2. Laupheimer Frauenlauf – Susanne Frankenhauser ist dabei

Gestartet wird am Sonntag, 15. September, um 15 Uhr. Start und Ziel sind am Rathausplatz/Mittelstraße. Nachmeldung ist möglich am Sonntag von 12 bis 14.15 Uhr in der Herrenmahdsporthalle (Laubachweg 48). Das Startgeld beträgt 29 Euro. Walken ohne Stöcke ist erlaubt. Siegerin ist, wer nach einer Stunde die meisten Runden (à 1000 Meter) zurückgelegt hat.

Mehr Infos: www.frauenlauf-laupheim.de